石鼓洲人工岛地盘男工高处堕下送院 环保署：责成承办商7天内交报告

今（6日）中午12时51分，石鼓洲人工岛一个地盘的负责人报案，指一名男工人在工作期间，疑失足由4楼跌落3楼。救援人员到场发现52岁姓卓事主，头及脚部受伤但清醒，于是由政府飞行服务队直升机将他送院治理。警方正调查事件。

据了解，事主当时与同事食完午饭，其后从4楼踏空由一块面积3呎乘3呎的石膏板堕下至地盘3楼，在场的同事立即报警求助。

环保署：责成承办商7天内交报告

环保署回复《星岛头条》表示，伤者为石鼓洲外海人工岛转废为能设施工程分判商的一名工人，今日他在人工岛地盘意外从约4米高处堕下受伤，初步资料显示伤者身体有骨折。事发后，环保署已安排人员到医院了解事件及伤者情况，对伤者家属表示慰问，及要求承办商为家属提供适切协助。

环保署指十分重视这宗意外，事发后已即时通知劳工处，并要求承办商全力配合劳工处的调查。环保署亦已责成承办商七天内就事件提交报告及即时采取措施，防止类似事件发生。

上月30日，石鼓洲人工岛地盘的环保署转废为能设施工程，一名分判商男工人被发现晕倒在厂房地上，工友报警求助。政府飞行服务队接报派出直升机到场，将姓陈（50岁）事主送往东区医院，其间救护员一直施以心外压急救，惜事主最终不治。

据了解，事主为清洁工，没有长期病患。环保署其后发声明对事件深表难过， 要求承办商提交报告。

