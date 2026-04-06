好市民奖｜车长暴雨下助走失翁回家 警赞热心机敏

一名患有严重认知障碍的老翁，在天降暴雨之际失去踪影，家人焦急地报警求助，正当警方展开搜索之际，巴士司机林先生在工作期间，留意到一名精神状况有异的长者独自登车，机警的他马上察觉并主动介入，最终协助警方寻获该名走失的老翁，这份善举亦令他获颁「好市民奖」。林先生感言，其实举手之劳便可助人，希望大众遇到举止异常的长者时，不妨主动关心、伸出援手。

记者 麦键泷

去年8月某日黑色暴雨警告信号刚落下，上水分区接报一名患有脑退化症的七旬老翁，向家人声称出门倒垃圾后不知所踪。负责搜索工作的上水分区军装巡逻小队警长杨永强表示，人员接获走失个案后，首要任务是与家属沟通，了解走失者的背景和病历，掌握其平日爱好流连的地点等，并根据这些关键线索策划搜索行动，而案发当晚天气非常恶劣，失踪位置视线昏暗且邻近河道，担心伯伯意外失足堕河，被喘急水流冲走，于是在现场及失踪者经常出没的地点部署大规模搜索，尽最大努力寻人。

与此同时，林先生当晚驾驶巴士行驶期间，遇到一位神情有异的长者。他忆述，伯伯独自一人、说话辞不达意，身上没有可以缴付车资的现金或八达通，随身物品只有一部手提电话及盛载了垃圾的胶袋，他马上觉得事有跷蹊，加上考虑到当时正在下雨，基于安全考量，决定先让伯伯留在车厢内安顿。

巴士司机林先生(左二)去年8月协助警方寻回迷途老人，负责搜索工作的警长杨永强(右二)、警员刘基艺(右一)及林铭诺(左一)赞扬他的热心与机警。

「好市民奖颁奖典礼2025」于三月十四日举行。扑灭罪行委员会委员何宗慈（右）颁发「好市民奖」予得奖者林增民先生（左）。

好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。

《好市民奖系列》影片，讲述部分得奖个案的详情及得奖人的分享。即扫二维码观看影片。

巴士抵达总站后，伯伯仍不愿下车，且手上的电话不断响起，林先生抱持「帮得就帮」的精神，进一步查问伯伯的情况，并替他接听电话，得悉致电者原来是正在寻人的警员。双方核对衣著特征和事件背景，确认该名乘客正是走失者，林先生与警方详细沟通后，将伯伯送往港铁上水站，与警方人员会合，协助他与家人团聚。

参与搜索行动的警员刘基艺坦言，搜救工作已超过一小时，当时心情颇为焦急，因为根据经验，处理走失长者个案的每分每秒都是关键，必须尽可能于短时间内寻获，以防发生意外，故此与人员分工合作，除了有同事在附近地区不断搜索，另一边厢，也不断尝试致电伯伯，「这是一个希望，或许伯伯刚好接听，又或者会有市民对这位伯伯不断响起的电话感到好奇，结果亦确实引起了热心市民林先生的注意，成功寻回伯伯。」

杨永强警长亦赞扬林先生的善举，正因他及时伸出援手，令走失者未有于恶劣天气下陷入不可预知的危险中，亦因他的热心协助，警方可以迅速确认伯伯的位置和安危，最终将其安全送回家人身边。

当巴士驶回上水站时，焦急万分的家属早已在现场等候，伯伯的女儿见到父亲平安归来，激动不已，不断向在场的警察及林先生致谢。林先生感言，自己亦是首次遇到类似情况，见到伯伯一家重逢，难免感触，「想必他们已经寻找许久，毕竟我也有父母，多少有些感同身受。」获颁「好市民奖」的他希望以自身经历感染更多市民，多加留意身边的弱势群体，尤其是有异常行为的长者，「可能一个微小举动，已经可以帮助一个家庭团圆。」

警方相当重视长者走失案件，除了设立全面的搜救方案和工作程序，亦推出各类型防范措施，包括「带您‧回家」计划，向有需要人士提供定位追踪装置，以及与公共交通机构合作推出八达通标记机制，化被动为主动，协助警方更快识别和寻找失踪人士。

杨永强警长指出，警方推行的「带您‧回家」计划，会安排人员主动向长者院舍或有需要人士派发定位装置，在照顾者的同意下，让高危长者随身携带，一旦他们走失，家属或照顾者可透过手机定位追踪。他分享早前处理过的成功案例，当时有一名患有失智症的老翁与妻子于粉岭逛街期间，老翁趁妻子去洗手间的空档独自离去。由于伯伯早前已参与相关计划并随身携带定位装置，妻子发现丈夫失踪后，立即报警求助，在警方人员的协助下，即时透过定位系统得悉丈夫的位置，警方随即前往相关位置搜索，成功于短时间内寻回涉事老翁，「警方的相关计划和提供的装置，大幅缩短搜索走失者的时间，亦有效降低发生意外的风险。」

此外，警方亦与公共交通机构合作，推行八达通号码标记机制，协助寻找失踪人士，当高危人士走失，照顾者可向警方提供走失者的八达通号码，以便相关的公共交通机构进行标记，若走失人士在闸机或收费器拍卡，系统会发出警号，让职员识别其为失踪人士，协助警方迅速寻人。

警方提醒，照顾者若认为家人属于高危失踪人士，务必记下其八达通号码，并在报案时提供给警方，以便警方联同相关的公共交通机构迅速寻人。