好市民奖｜水泉澳快餐店女职员挨斩 4热心市民制服凶徒 「当刻感到自豪已经足够」

2024年5月的一个晚上，沙田水泉澳一间快餐店发生惊险一幕，一名男子持刀冲入店内斩伤正在收银处工作的女职员。危急关头，4名互不相识的市民—退休警察鄞大德、快餐店分区经理黄俊杰，以及两名街坊黄文杰和霍伟成挺身而出，以餐车、铝梯等随手工具，与持刀凶徒周旋拉锯，最终合力将对方制服，避免事件演变成更大伤亡。4人近日获颁「好市民奖」，他们笑言获奖只是意外之喜，所幸及时保护到伤者避免进一步受袭，其他街坊亦未有因此受伤，「当刻感到自豪已经足够。」

记者 麦键泷

事发当晚，鄞大德正于快餐店内用膳，突然听到附近有人尖叫，只见一男子持刀袭击店内收银职员，身为退休警察的他见状，即时将饭菜泼向凶徒吸引其注意，同时搬起身旁的餐车推撞对方，「这是刹那间的反应，见到有事故发生，有人需要帮忙，便自然要伸出援手，这也是曾经作为一名警察的本能使然。」他用手中的餐车不断与凶徒周旋，尝试将其控制，「使用工具与凶徒拉远距离、确保自身和周边人的安全、留意周围情况，保护在场市民的安全，均是多年从警的经验与肌肉记忆。」

同一时间，身处店内的快餐店分区经理黄俊杰亦听到呼叫，他见到自己的下属受袭，便冲上前抓住凶徒后领将其拉开，怎料颈部位置被锐物划过，才惊觉对方手持利刃，「当时第一反应是要保护我的员工，所以没想太多，幸好衬衫领子厚实，才未伤及颈部皮肤。」他吩咐其他员工报警求助，自己则与鄞大德一同推动餐车，合力将凶徒逼退至商场走廊，并大声呼喊提醒附近途人注意安全，「那间分店一直以街坊生意为主，大家彼此相当熟络，实在不希望他们受伤。」

「当刻联想起早前发生的钻石山荷里活广场案件，担心再次发生类似悲剧，有一种『不帮手就大件事了』的感觉。」食客黄文杰当时正与妻子用膳，忽然听到有人大叫「斩人啊！」，「我其实并不感到害怕，老婆亦深知我的性格，便叫我去帮忙。」他从食店职员手中接过一把铝梯，便加入与凶徒对峙的阵列，期间不断用铝梯击向对方手臂，阻止其挥刀攻击他人，「他不断挥刀，几乎要斩到鄞先生，我的铝梯比较长，就帮手档住他。」

大量食客慌忙逃走，引起了途经商场的街坊霍伟成注意，当听到有人呼喊「放下刀」，便毫不犹豫抄起旁边的胶牌上前协助。他忆述，凶徒精神恍惚、语无伦次，期间曾试图将其手中的利刀击落但未果，反被对方轻微割伤颈部，但他不顾伤势继续上前与凶徒对抗，「比起自己的伤势，反而更担心周边人的安危，想尽快制服这个男人。事后我与家人提及此事，他们认为我本可以避开这件事，但我不认同，因为心中的正义感令我觉得可以尽多点力。」

凶徒沿商场走廊游走，不时挥舞手上的武器，4人紧紧进逼，以防有其他市民受伤，并凭著手中的工具与其展开对抗，丝毫不惧持刀凶徒，他们的勇敢表现亦感染了其他街坊纷纷加入。众人将他逼至墙边，鄞大德趁其不备，一击将凶徒紧握的利刀拍落，众人见状一拥而上，随即便有警察到场接手处理，将凶徒制服。据悉，受袭女职员康复进度良好，而凶徒最终被判「有意图而伤人」罪及「企图伤人或对他人身体加以严重伤害」罪成。

警长赞行动果敢 提醒大众遇险谨记「闪避求」

警长陈嘉当时率领冲锋队赶赴现场，他坦言，接到报案时，一度担心事件会演变成严重伤人案件，但正因4位英勇市民与凶徒对抗，将凶徒逼退，阻止他继续伤害其他市民，更感染其他街坊陆续加入，最终成功控制场面，才令事件未有进一步恶化，警长陈嘉由衷感谢他们挺身而出，协助警方控制现场，并尽最大努力保护在场市民。

当日负责处理案件的警员黄宇绵表示，见义勇为固然值得鼓励，不过当市民遇到危急情况，亦要先衡量自己能否安全应对，如果判断情况属危险，应尽量先到安全地方，致电警方求助。他建议运用「闪、避、求」原则，即先尽可能离开危险地点，若无法离开，便要躲藏并尽快求助，「确保自身安全的前提下，再出手相助。」

他亦指，市民于警方防罪灭罪上担当重要角色，不少关键线索，全靠市民及早发现并提供资料予警方。因此若市民看到有可疑人持刀游荡或有异常行为，应尽早报警求助，让警方能及早介入，避免事态恶化。

当市民遇上紧急或严重事件致电999后，各区的冲锋队便会迅速到场处理。每辆冲锋车均配有不同的专业装备，以应对不同类型的突发情况。除了应对紧急召唤外，冲锋队亦负责在各警区执行警车巡逻任务，随时候命扑灭罪行，守护社会安全。