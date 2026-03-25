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内河船报称载充电插头实偷运药剂制品美容针剂 海关检7100万走私货

突发
更新时间：15:43 2026-03-25 HKT
发布时间：15:43 2026-03-25 HKT

走私分子以低廉不起眼的杂货报关，实际偷运大量需进出口管制的药剂制品、美容针剂等货物，企图瞒天过河，海关上周在大屿山截获一艘开往澳门的内河船，在船上检获市值逾7100万元的未列舱单货物。海关警告市民，切勿使用一些来历不明的药剂制品及美容针剂，以免危害生命。

有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿讲述案情时表示，3月18日海关在一只准备前往澳门的内河船，检获一只40呎长货柜。货柜报称载有充电插头，在货柜内检获大量未列舱单的货物，市值超过7100万元。

港口及海域科海域行动组督察陈景锋讲述行动详情时指出，海关区域巡逻船于当日下午3时15分，在大屿山赤𫚭角沙洲附近水域，截停一艘正开往澳门的内河船，人员随即上船搜查，当时船上共有9名本地船员，并载有35只货柜，核对载货舱单期间，发现其中一只可疑货柜，报称载有一批充电插头，但重量高达11.8公吨。

根据风险评估，有关报关资料过于简单，而且货物性质及重量明显不符，怀疑有人利用简单报关资料，掩人耳目，藉住申报价值低廉不起眼的普通杂货，以降低被海关搜查的机会，企图蒙混过关。遂将内河船押送到屯门海关船队基地，作进一步调查。

其后经查验，海关在货柜内发现大批未列舱单货物，包括大量药剂制品、美容针剂、烟草产品、手提电话及电子产品，案件随后交由有组织罪案调查科跟进调查。

胡雪儿续称，经人员初步点算，检获17板未列舱单货物，包括780万件怀疑药剂制品，多于8000支美容针剂、55公斤雪茄、800多部手提电话及6000多块电子配件，市值超过7100万元。当中检获的货品超过一半是怀疑受管制的药剂制品以及美容针剂，因此借此机会呼吁市民，切勿使用一些来历不明的药剂制品及美容针剂，案件仍在调查中，包括货物的来源及最终目的地，不排除会有人被捕。

随著海关大力打击不同类型的走私活动，留意到今次不法分子将走私货物报称为低价值及常见日用品，以为可降低海关的检查风险，但最终不能成功。海关相信不法分子为逃避相关货物的进出口管制，因而挺而走险，以身试法。由于进出口相关药剂制品需要向不同部门取得进出口许可证，因此海关有理由相信走私分子为逃避相关法规，因而挺而走险。

海关重申，走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑走私活动。

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