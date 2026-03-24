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申领粤Z车牌假消息｜运输署吁市民勿误信 转交执法部门跟进

突发
更新时间：15:22 2026-03-24 HKT
发布时间：15:22 2026-03-24 HKT

《星岛》今日（24日）独家报道社交媒体近期广泛流传一则假新闻，声称香港特区政府宣布有车港人可直接申请粤Z车牌，经陆路口岸驾车过关往内地自驾游。运输署发言人提醒市民，切勿误信社交媒体近日声称香港居民可为其车辆，直接申请永久有效的粤港常规配额的不实信息，以免受误导。事件将转交执法部门跟进。

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运输署发言人澄清，现时粤港常规配额的申请人须符合内地部门订定的申请条件，并向内地部门提交指定申请文件（例如粤港两地的商业登记文件），方可申请粤港常规配额。当内地部门向申请人发出「粤港澳机动车辆往来及驾驶员驾车批准通知书」（俗称「批文卡」）后，申请人可向特区政府运输署申请指定陆路口岸的封闭道路通行许可证。
　　 
发言人重申，粤港常规配额的安排须由两地政府共同商议及通盘考虑。市民应以官方公布为准，小心求证，慎防受骗，以免影响出行计划。

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