粉岭公路P牌私家车失控翻侧　扫毁20米水马司机失踪　

粉岭公路发生交通意外。一辆挂有「P牌」的白色私家车行驶期间突然失控，猛撞路旁逾20米长的水马后全车翻侧，受损严重。然而，当救援人员赶抵现场时，发现车内空无一人，司机在意外后不知所终。警方正追查涉事司机身份，并将案件列作「肇事逃逸」处理。

事发于今日凌晨零时许，该辆白色私家车沿新界环回公路往上水方向行驶。当驶至近和合石支路时，车辆突然失控，如脱缰野马般横扫路旁约20多米长的水马，随后整部车向左翻侧，搁在受损的水马上。

如脱缰野马般横扫路旁约20多米长的水马，随后整部车向左翻侧，搁在受损的水马上。蔡楚辉摄

警方及救援人员抵达后发现车内并没有任何人影。蔡楚辉摄

私家车于快线位置翻侧，车头毁烂，现场一片狼藉。蔡楚辉摄

警方随即封锁现场一段路面调查。蔡楚辉摄

由于撞击力猛烈，多名途经的驾驶人士见状，担心司机受伤被困车内，随即代为报警。惟警方及救援人员抵达后发现车内并没有任何人影。私家车于快线位置翻侧，车头毁烂，现场一片狼藉。

警方随即封锁现场一段路面调查，并根据涉事车辆的登记资料尝试联络车主。