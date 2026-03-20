跨部门打击非法燃油 破元朗及上水鬼油站 检$16万汽油

香港海关联同消防处及警务处昨日（19日）进行打击非法燃油活动的联合行动，分别于上水及元朗侦破一宗非法燃油储存仓案件及一宗非法加油站案件，检获共约5600公升未完税汽油，估计市值超过16万元，应课税值约3.4万元，又检获一批入油工具。



根据《应课税品条例》，被发现载有未完税汽油的车辆，以及任何用作或拟用作干犯相关罪行的工具、用具等物品，不论是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法处理及没收。任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁两年。

海关将继续与消防处及警方合作打击非法燃油活动，以及突击巡查非法燃油活动黑点。而就上址发现怀疑涉及违反土地契约的情况，消防处亦会通知相关部门作出跟进，呼吁市民切勿光顾非法加油站，由于非法加油站并未提供任何消防安全设施，或装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，后果严重。

在上水捣破的非法燃油储存仓内检获的汽油储存器。政府新闻处图片

在元朗捣破的非法加油站。政府新闻处图片

在元朗捣破的非法加油站内检获的汽油储存器。政府新闻处图片

在上水捣破的非法燃油储存仓。政府新闻处图片