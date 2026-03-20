葵涌冧天秤｜发展局即时停止承建商工务工程建筑类别投标资格

葵涌葵盛围一个房委会公屋地盘昨午（19日）天秤倒塌，62岁男操作员连人带天秤塌下，当场死亡。劳工处表示已向承建商焕利建筑发出暂时停工通知书，发展局又指，涉事承建商是发展局认可公共工程承建商名册（名册）内的承建商，今日（20日）已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时停止其工务工程建筑类别的投标资格。

相关新闻 : 葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻

发展局发言人表示，局方作为政府工务工程服务采购方，一向十分重视名册内的承建商在其辖下所有建筑工地（不论是政府工务工程建筑工地与否）的安全表现，今日已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时停止其工务工程建筑类别的投标资格。承建商须进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按独立安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施，待局方审视及确信其具备有效安全管理系统，才会考虑恢复其投标资格。有关停止投标资格的规管行动不单适用于停止投标资格期内的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

劳工处现正就这宗工业事故进行调查并会依法处理，局方往后会因应调查结果，按需要对涉事承建商采取进一步规管行动，包括延长停止投标资格的期限，甚至从该名册内除名。