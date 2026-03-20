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潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手

突发
更新时间：12:41 2026-03-20 HKT
发布时间：12:41 2026-03-20 HKT

建筑工程商人潘焯鸿名下「诺翘生物化学有限公司」，2021年6月，用外科口罩制造商名义，涉嫌以欺诈手段向银行申请「百份百担保特惠贷款」，怀疑以虚假的公司营业额、租金及薪酬纪录，骗取银行批出600万元的最高贷款额，警方拘捕6人。消息指，除潘焯鸿与妻子朱瑞芳被捕外，其余四人包括曾在诺翘工作的员工，其中一人是资深传媒人潘小文。

潘小文曾将四川地震的经历结集成书。
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消息称，潘小文外游返港后，在机场被捕，之后带返寓所搜屋。翻查资料，潘小文于2021年，曾任潘焯鸿助手，同年6月潘小文被解雇，潘小文曾申索追讨薪金、代通知金等约11万元，法庭最终裁定潘焯鸿败诉，即时发还欠薪及支付讼费。

潘焯鸿与潘小文不止一次对薄公堂，潘焯鸿曾被指在其Facebook专页及YouTube频道上，发言论诽谤潘小文，潘小文早前民事控告潘焯鸿诽谤她，并获法庭批出临时禁制令，惟潘焯鸿未依禁令移除有关影片。潘焯鸿早前承认民事藐视法庭，2024年11月25日在高等法院被判监21日，另须付40万元讼费。潘焯鸿提出上诉，准暂缓执行监禁令。

至于潘小文原名潘麒智，曾任职突发及娱乐记者，先后在网台D100及香港人网担任主持，大爆娱圈趣闻，人气急升，目前为KOL，较为人熟识的是自制节目《娱乐小奶妈》。

相关新闻：口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇

 

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