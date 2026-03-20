梨木树老围村三级火｜消防指火警无可疑 焚毁铁皮屋邻近民居仅两米幸无人伤

荃湾老围村周三（19日）深夜发生三级大火，一栋由铁皮及砖块组成的建筑物突然起火，由于火场极度接近民居，最近距离仅两米，消防处随即将火警升为三级并增派人手灌救。消防处事后表示，火警中共约百名居民紧急疏散，幸无人受伤。消防初步调查相信起火原因无可疑。

铁皮砖屋深宵起火 消防升三级阻蔓延

火警发生于周三晚上9时48分，消防处接报指老围村内有建筑物起火，首批人员于6分钟后赶抵现场。火场涉及两间面积约10米乘10米的铁皮砖造建筑物，其中一间的地下及一楼位置陷入火海。消防处分区副指挥官（新界南）李浩贤表示，由于起火位置与邻近民居仅相距2至3米，火势极为猛烈，为尽快调派资源防止火势波延，遂于晚上10时07分将火警升为三级。

消防处分区副指挥官（新界南）李浩贤表示，由于起火位置与邻近民居仅相距2至3米，火势极为猛烈，为尽快调派资源防止火势波延，遂于晚上10时07分将火警升为三级。蔡楚辉摄

行动中，消防处共调派43辆消防及救护车，动员161人，并派出4条喉及4队烟帽队参与灌救。消防人员更在附近高处部署水喉作防护射水，同时出动无人机勘察火势蔓延情况。火警最终于周四（20日）凌晨零时20分被大致救熄。

百名村民仓皇逃生 六户住客投靠亲友

受火警影响，现场一带一度需要封路。荃湾警区助理指挥官（行动）警司陈骏翔指，警方在行动中出动冲锋队、交通部及巡逻小队协助人群管理。火警期间共有60名居民在消防协助下疏散，另有40人自行逃往安全地点。

警方确认起火建筑物事前有6人居住，火发时屋内无人，目前该6名住客已安全往亲友家中暂避。民政事务署亦一度准备开放梨木树社区会堂及老围麦理浩夫人中心作临时庇护空间，惟暂无居民提出需求。

专队调查初步无可疑 现场路段陆续解封

火警调查专队在火熄后随即进入灾场搜证。消防处指出，经初步评估后相信火警起因不涉及刑事成分，暂列作无可疑处理。警方表示，待现场完成搜查及清理后，受影响的路段将会陆续解封。