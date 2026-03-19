撞车碰瓷党｜警接获430宗个案涉款1.06亿 商罪科再拘16人包括律师楼「师爷」

近期新型「撞车碰瓷党」惹各界关注，有司机在发生轻微交通事故后一段时间，被人无理追讨「天价」赔偿，当中多宗同类案件更涉及同一律师行和医生，疑涉及「有组织」敲诈。警方至今共接获430宗个案，涉及索偿总款项达1.06亿元，其中最大一宗索赔个案更高达800万元。商业罪案调查科继早前以涉嫌「串谋诈骗」拘捕4人后（包括一对索赔夫妇及两名疑为同党的医生），昨日（18日）再拘捕另外16名涉案人士，令累计被捕人数增至20人。

昨日被捕的16人分别是11男5女，年龄介乎28至65岁 ，怀疑涉及交通意外索偿诈骗案。被捕人都牵涉同一间律师楼，共涉及11宗索偿个案，索偿金额介乎约20万至80万元不等，涉款超过360万元。被捕人士中有3人为涉案律师楼的法律助理，其余人士则报称从事资讯科技、工程、物业管理、补习、美容、运输及电工等行业。当中亦有人是夫妇、情侣以及亲人的关系。调查显示，有人涉及教唆他人利用虚假文件去进行交通意外索偿，例如利用虚假入息证明、捏造汽车维修单据、药房单据等，以夸大索偿金额。

警方商罪科署理总警司孔庆勋，及警司冯培基讲述案件。杨伟亨摄

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警方商业罪案调查科署理总警司孔庆勋，于今午（19日）在记者会讲述案件。她指商罪科于今年1月底开始，接获一系列的怀疑交通意外索偿诈骗案，案中有市民在交通事故或轻微碰撞事件中，甚或没有碰撞情况下，当交通案件调查完结一段长时间后，遭对方车辆的司机或乘客索偿。而这些民事索偿一般涉及诉讼费、医疗开支、收入损失、汽车维修及其他杂费，每宗个案往往涉及金额数十万计。

截至今日，警方已接获超过430宗相关个案，当中包括来自香港保险业联会、多间保险公司及市民的举报，所涉及的金额高达1亿零600万元。而超过280宗案件，即接近七成均与同一间律师行有关连。因此警方高度重视事件，迅速展开调查，并于2月4日拘捕4名涉案人士，包括一对夫妇及两名医生。

警方商业罪案调查科署理总警司孔庆勋。

其后至2月9日，警方突击搜查一间涉案的律师行，并检取一批与案有关文件，现时正与律政司代表商讨法律专业保密权 (相关法律程序) 的后续处理。另一方面，警方继续检视每一宗个案，以及所涉及的索偿文件，至今再发现有骗徒的索偿中利用假文件，包括虚报入息证明、捏造的汽车维修单据及药房单据，从而夸大索偿金额。

孔庆勋称，商罪科经深入搜证后，于昨日（18日）再采取进一步行动， 拘捕另外16名涉案人士，当中包括涉案律师行职员。警方有理由相信，有人涉及教唆他人以虚假陈述及假文件，在发生交通意外后进行索偿。行动中警方检取了大量文件， 16名被捕人正被扣留调查。

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商罪科警司冯培基则表示，调查显示，涉案的欺诈手段主要有四种。第一是捏造入息证明，夸大索偿金额。有涉案人士利用自己或亲友成立的公司，虚报工作及收入证明，借此抬高索偿金额。例如今次案中有被捕人报称是人力资源公司顾问，月入超过5万元，但调查发现他实际上是无固定收入，而声称任职的公司其实是他配偶开设的空壳公司。这种行为明显是蓄意夸大造假。

警方商业罪案调查科警司冯培基。

第二种手法是讹称病假期间失去工作收入。有索偿人声称在轻微交通意外中受伤，需放取长病假而丧失工作收入，继而作出索偿，但他们在病假期间仍然有如常工作，根本无收入损失。案中一名从事资讯科技工作的被捕人，报称于无碰撞的交通事故中受伤，并放取多个月病假，但调查发现该名人士在病假期间一直有返工，收取月薪6万元的人工，但依旧向保险公司讹称损失超过10万元计的收入，以夸大索偿金额。

冯培基续称，第三是夸大伤势及虚报长期病假。有涉案人在轻微交通事故下夸大伤势，获取多张医生证明书以证明受伤及获取长期病假，借以索取巨额赔偿。案中有被捕人在没有碰撞的交通事故中报称受伤，提供多张病假纸，而病假日数更多达40日。警方调查后发现该名被捕人在本地诊所求医及拿取医生纸的日子，并非身处香港，怀疑被捕人涉嫌串通个别医生造假。

至于第四种手法是使用伪造单据骗取赔偿。冯培基称，警方发现有索偿人士提交伪造的车房维修单据，甚至提交购买花胶、护肝素等补品的假收据，以骗取赔偿金。例如案中有被捕人报称在交通事故后受伤，并且提供购买超过1万元花胶的单据作出索偿，但经过与商舖核实，相关单据完全是伪造的。

根据调查及搜证结果，警方于昨日清晨采取第二轮的拘捕行动，搜查全港多个处所， 并且拘捕11男5女本地人士（28至65岁）。警方称，针对「新型碰瓷党」案件，至今合共拘捕20名人士，当中包括医生、法律助理等专业人士，以及不同类型的申索人。警方强调会全面审视每一宗索偿，循多角度包括欺诈、串谋诈骗、使用虚假文书以及妨碍司法公正的罪行，以进行调查和搜证。另外，由于个案众多，涉及索偿金额庞大，警方称日后亦会作出进一步的拘捕行动。