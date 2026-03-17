警方将军澳反爆窃行动巡查黑点 2内地男涉「游荡」被捕

警方表示，有鉴于近日爆窃案有上升的趋势，将军澳警区周一 （16日）起展开代号「卷声」（MICROLLER）的反爆窃行动。行动期间，人员拘捕两名内地男子。

将军澳警区军装巡逻小队、特遣队、野外巡逻队、警民关系组、东九龙总区机动部队及冲锋队展开联合反爆窃行动，巡查区内爆窃黑点、搜查山上隐蔽位置及窃匪可能匿藏的地方，以及在不同时段设立路障截查可疑车辆。人员亦向乡村村民派发单张，提醒他们离家前锁好门窗。警察小型无人机队在高空侦察，配合地面人员行动，而水警东分区人员则在沿岸海面作巡逻。

警方巡查区内爆窃黑点、搜查山上隐蔽位置及窃匪可能匿藏的地方。警方图片

警方巡查区内爆窃黑点、搜查山上隐蔽位置及窃匪可能匿藏的地方。警方图片

警员亦向乡村村民派发单张，提醒他们离家前锁好门窗。警方图片

周一傍晚行动期间，人员于银线湾一带巡逻时，发现两名男子形迹可疑，调查后相信他们意图干犯罪行，遂以涉嫌「游荡」拘捕该两名分别33岁及40岁内地男子，他们现正被扣留调查。有关行动仍在进行中。

警方呼吁将军澳区居民，如遇到可疑人士或怀疑罪案发生，请立即致电将军澳警区特遣队热线六二七七四五○○提供资料；如遇危急情况，则应立即致电九九九报警求助。