九龙湾恐怖车祸│肇事司机临兴街调头 油门当脚掣肇祸

九龙湾恐怖车祸，酿成7男2女受伤，经警方深入调查后，证实肇事司机没有药驾及酒驾，相信他在美罗中心二期停车场对开调头时，油门当脚掣失控狂飙，铲上行人路撞到8名途人、树木及栏杆，其中坐在旁边的妻子更被抛出车外，头部着地重创。

东九龙交通部交通意外调查组第二队蔡绍基督察（中）。

妻子被抛出车外，司机落车查看。网图

私家车出事时的行车路线。

东九龙交通部交通意外调查组第二队蔡绍基督察在记者会上表示，中午12时40分，正值午饭时间，75岁男子驾驶一辆私家车，载着同龄妻子，在临兴街停车场调头，司机误将油门当车掣，失控铲上行人路，导致8名途人受伤，司机的妻子被抛出车外，头部着地及肋骨受伤，伤势一度严重，经治疗后稍为稳定。其他伤者大都头部、手脚、身体擦伤。

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蔡绍基表示，案件虽没刑事成份，但司机涉危险驾驶导致他人受伤被捕，并呼吁目击者提供资料，可致电东九龙交通部（36610277）。

他指出，经过测试，司机没有饮酒及药驾，精神状况无问题，相信他是油门当成煞车掣，慌乱下发生意外。