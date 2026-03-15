珍惜生命｜慈云山15岁少女堕桥 清醒送院治理

慈云山发生堕楼案。周日（15日）晚上10时许，警方接获途人报案，指一名女子倒卧在毓华街23号慈云山中心商场对开，怀疑由高处堕下。

救援人员赶至，该名15岁女子保持清醒，由救护车送往伊利沙伯医院治理。经初步调查，相信女事主从附近一行人天桥堕下。警方于现场没有检获遗书。

慈云山中心女子堕楼，昏迷送院抢救。黄文威摄

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