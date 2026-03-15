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珍惜生命｜慈云山15岁少女堕桥 清醒送院治理

突发
更新时间：23:48 2026-03-15 HKT
发布时间：23:48 2026-03-15 HKT

慈云山发生堕楼案。周日（15日）晚上10时许，警方接获途人报案，指一名女子倒卧在毓华街23号慈云山中心商场对开，怀疑由高处堕下。

救援人员赶至，该名15岁女子保持清醒，由救护车送往伊利沙伯医院治理。经初步调查，相信女事主从附近一行人天桥堕下。警方于现场没有检获遗书。

慈云山中心女子堕楼，昏迷送院抢救。黄文威摄
慈云山中心女子堕楼，昏迷送院抢救。黄文威摄

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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