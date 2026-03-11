油价疯飙 屯门4货车被偷油 损失逾$3万

中东局势紧张，油价急升，大油缸车成猎物。今日（11日）早上约8时，停泊在屯门望发街掘头路的四部货车，油缸柴油被人掏空，合共损失逾3万元，警方正追缉贼人下落。

今晨8时左右，有男司机报案，指其停泊在望后石望发街的中型货车的油缸被人偷油。警员到场调查，共有4部中型货车被人偷油，其中一车两个油缸共1,400公升油渣被盗；第二部车同样左右两个油缸共1,400公升油渣被盗；第三部车右边油缸约450公升油渣被盗；第四部车右边缸撬过，油渣全部抽干，不排除夜晚被人偷去变卖。

据了解，姓金（59岁）车主昨晚把货车停泊于望发街，当时油缸已入满油。翌日早上返回取车时，发现油缸见底，左右两边油缸盖被人打开，油渣被清空，于是报警求助。

警方经调查后，相信4部中型货车的燃油被盗去，总值逾3万元，案件列「车内盗窃」，交由屯门警区刑事调查队第七队跟进，暂未有人被捕。