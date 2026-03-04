元朗唐人新村男子倒毙3米深污水渠 证为4日前失踪六旬汉
更新时间：14:00 2026-03-04 HKT
发布时间：13:04 2026-03-04 HKT
元朗屏山唐人新村有人伏尸污水渠。今（4日）早上11时40分，警方及消防接报，指一名男子被困于唐人新村路108号对开一地盘的3米深污水渠内。消防派出灾难应变救援车赶往拯救，其后将男子救出，但事主已当场死亡。
警方调查后证实死者是66岁姓麦男子，他于上周六（28日）上午现身唐人新村路后便告失踪，其家人同日报案。
