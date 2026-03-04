Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗唐人新村男子倒毙3米深污水渠 证为4日前失踪六旬汉

突发
更新时间：14:00 2026-03-04 HKT
发布时间：13:04 2026-03-04 HKT

元朗屏山唐人新村有人伏尸污水渠。今（4日）早上11时40分，警方及消防接报，指一名男子被困于唐人新村路108号对开一地盘的3米深污水渠内。消防派出灾难应变救援车赶往拯救，其后将男子救出，但事主已当场死亡。

警方调查后证实死者是66岁姓麦男子，他于上周六（28日）上午现身唐人新村路后便告失踪，其家人同日报案。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

