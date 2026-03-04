Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁怪男大学站自烧头发吓惊乘客 九龙塘落车转线 九龙湾被截获送院

突发
更新时间：10:43 2026-03-04 HKT
发布时间：10:43 2026-03-04 HKT

港铁发生怪客烧头发事件。今(4日 )早上9时30分，港铁东铁线大学站一架往金钟方向的列车车厢内，一名男突用打火机烧自己的头发，乘客大惊通知港铁职员。职员接报后于火炭站登上列车并发现该名男子。惟目击过程的乘客已离开车厢。港铁职员遂尾随该名男子。

警员到九龙塘站调查。杨伟亨摄
怪客在九龙塘站下车转乘观塘线。杨伟亨摄
该名怪汉一直乘列车到九龙塘站，其后下车转乘观塘线的列车，最终于九龙湾站落车，往德福广场方向离去。警方接获报案后，最终于德福广场二期找到该名姓吕（37岁）男子。吕男头发有烧过的痕迹，但对谈语无伦次，稍后被送到联合医院接受治疗。案件暂时列为「怀疑精神紊乱人士发现」。

港铁回复本网查询时表示，今天早上，东铁线车站职员曾上车协助处理怀疑有一名乘客烧自己头发的事件。港铁就事件报警，职员亦一直在现场密切监察该乘客，确保他没有做出影响其他乘客安全的行为。该乘客其后在九龙湾站下车，并离开车站范围。列车服务没有受到影响。

 

 

