网传香港中学生涉内地虐猫 警深水埗拘14岁本地男童

网上近日流传九龙一间官立中学有学生涉嫌参与内地虐猫活动，内容极度血腥暴力。警方表示，今日（3日）在深水埗富昌邨以涉嫌「残酷对待动物」拘捕一名14岁本地男童，他目前正被扣留调查。

警方接获报案，称在网上社交媒体留意到一则帖文，怀疑有人发布涉及对猫只进行残酷对待的片段和相片。深水埗警区刑事调查队第十队对此案展开深入调查后，于今日在深水埗富昌邨以涉嫌「残酷对待动物」拘捕一名14岁本地男童。

内地多个猫义工及动物救援微信群组，于去年12月起遭不明人士发送大量虐待猫只的影片及照片。

警方重视所有有关残酷对待动物的案件，绝不容忍任何形式的残酷对待动物行为，再次强调残酷对待动物属于严重罪行，一经定罪，最高可处以20万元罚款及3年监禁。

被指为虐猫群组核心成员 教唆成员性侵、烧猫

消息指，去年12月起多名不明人士涌入内地多个猫义工及动物救援微信群组，并发送大量虐待猫只的影片及照片，涉及虐打、焚烧、肢解，甚至性侵。网上有帖文指，一名在九龙一间官立中学就读的男学生怀疑与事件有关，被指是虐猫群组内部核心成员，引起网民公愤，又指其行为非常离谱。

据了解，涉事男童于2月25日在内地返回香港时被公安截获，原本以「扰乱公共秩序」罪向他处以5日的行政拘留，但由于他只有14岁，所以暂不执行。警方其后接获报案，指有人发布涉及对猫只进行残酷对待的片段和相片，于是作出拘捕。据知男童与网上多段虐待动物的片段有关，将调查有关影片的来源。