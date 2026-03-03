Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传香港中学生涉内地虐猫 警深水埗拘14岁本地男童

突发
更新时间：19:03 2026-03-03 HKT
发布时间：19:03 2026-03-03 HKT

网上近日流传九龙一间官立中学有学生涉嫌参与内地虐猫活动，内容极度血腥暴力。警方表示，今日（3日）在深水埗富昌邨以涉嫌「残酷对待动物」拘捕一名14岁本地男童，他目前正被扣留调查。

警方接获报案，称在网上社交媒体留意到一则帖文，怀疑有人发布涉及对猫只进行残酷对待的片段和相片。深水埗警区刑事调查队第十队对此案展开深入调查后，于今日在深水埗富昌邨以涉嫌「残酷对待动物」拘捕一名14岁本地男童。

内地多个猫义工及动物救援微信群组，于去年12月起遭不明人士发送大量虐待猫只的影片及照片。
内地多个猫义工及动物救援微信群组，于去年12月起遭不明人士发送大量虐待猫只的影片及照片。
内地多个猫义工及动物救援微信群组，于去年12月起遭不明人士发送大量虐待猫只的影片及照片。
内地多个猫义工及动物救援微信群组，于去年12月起遭不明人士发送大量虐待猫只的影片及照片。

警方重视所有有关残酷对待动物的案件，绝不容忍任何形式的残酷对待动物行为，再次强调残酷对待动物属于严重罪行，一经定罪，最高可处以20万元罚款及3年监禁。

被指为虐猫群组核心成员 教唆成员性侵、烧猫

消息指，去年12月起多名不明人士涌入内地多个猫义工及动物救援微信群组，并发送大量虐待猫只的影片及照片，涉及虐打、焚烧、肢解，甚至性侵。网上有帖文指，一名在九龙一间官立中学就读的男学生怀疑与事件有关，被指是虐猫群组内部核心成员，引起网民公愤，又指其行为非常离谱。

据了解，涉事男童于2月25日在内地返回香港时被公安截获，原本以「扰乱公共秩序」罪向他处以5日的行政拘留，但由于他只有14岁，所以暂不执行。警方其后接获报案，指有人发布涉及对猫只进行残酷对待的片段和相片，于是作出拘捕。据知男童与网上多段虐待动物的片段有关，将调查有关影片的来源。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
6小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
8小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
8小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
7小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
7小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
6小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
11小时前