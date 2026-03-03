警捣葵涌工厦储存仓检值1200万元大麻花 拘2本地男

贩毒集团觑准工厦单位租金低、货物流量大特点，租用葵涌一工厦单位作毒品储存仓，毒品调查科经深入调查后，昨（2日）采取行动，突击搜查该工厦单位，检获57公斤大麻花，市值港币1200万元，并以「贩运危险药物」罪拘捕两名本地男子，明日（4日）在西九龙裁判法院提堂。

毒品调查科行动组高级督察陈源勲讲述案情时表示，经深入调查后，该科成功锁定一个贩毒集团，涉嫌利用葵涌一个工业大厦单位作为毒品储存仓。探员昨日在有关单位外截查两名本地男子，并在其中一人身上搜出一包疑为大麻花，随即将两男子拘捕，并将他们押返单位进行调查。

警方经调查后，在单位内检获约57公斤疑为大麻花，以及一批毒品包装工具，毒品市值约1200万元港元。行动中被捕的两名本地男子分别23及30岁，报称无业，现时仍扣查中，稍后将被暂控贩运危险药物罪，明日在西九龙裁判法院提堂。

警方经初步调查，相信有人受贩毒集团金钱利诱，被招揽作为仓管及毒品派送员的角色。警方相信今次行动已成功阻截一批毒品流入本地市场。警方留意到贩毒集团选择工厂大厦设置毒品储存仓，利用该处租金低、货物流量大的特点，企图掩饰罪行，逃避警方的追查，但警方以行动证明有能力打击贩毒活动，将会继续追查毒品的来源，以源头堵截的目标，将贩毒集团瓦解。警方重申，贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。