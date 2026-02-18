新清水湾道货车小巴相撞酿5伤 绿Van女乘客昏迷送院

牛池湾发生交通意外。今日（18日）早上7时55分，新清水湾道上斜方向与清水湾道交界、近彩云邨对开，一辆绿顶专线小巴和另一辆货车相撞，酿成5人受伤，包括小巴上4名乘客和货车上1名工人；其中绿Van一名女乘客昏迷不醒。救援人员接报指有人被困，赶到现场救援，将昏迷的六旬女乘客送往伊利沙伯医院救治。而货车的南亚裔男工人手脚受伤，经包扎后拒绝送院；其余伤者则轻伤清醒，被送往联合医院治理。

现场消息称，货车沿新清水湾道快线上斜往顺利邨方向行驶，当时快线直驶的灯号亮起红灯，但慢线的「孭仔灯」左转则为绿灯，怀疑南亚裔男司机看错灯号，误以为是绿灯直驶，结果冲了红灯。其时绿Van由清水湾道按绿灯右转，落斜往彩虹方向行驶，却与涉事货车相撞。

所见货车与绿Van相撞后，继而铲上路中分隔石壆，撞毁一支交通灯柱越过对面行车线才停下。绿Van右边车头严重损毁，挡风玻璃爆裂，交通灯柱的灯罩亦跌在路上。事发时有蓝车私家车途经现场，私家车司机目击经过，事后司机亦协助警员调查。