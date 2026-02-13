Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜警方新界南跨部门冬防行动 一连三日海陆空反爆窃

更新时间：17:39 2026-02-13 HKT
发布时间：17:39 2026-02-13 HKT

因应新年长假期将至，市民外游及外出活动增加，入屋爆窃风险相对提升，警方新界南总区于2月13日至15日展开一连三日代号为「虎将」的跨部门联合反爆窃行动，加强打击及预防区内爆窃罪案。今次行动属新界南总区的大型联合部署，参与单位包括新界南机动部队、冲锋队、无人机队、警犬队、总区防止罪案办公室、各警区警民关系组、军装巡逻小队及特遣队，并联同水警总区，在政府飞行服务队协助下提供海上及空中支援，实施海陆空三方同步行动。

行动期间，人员会针对邻近屋苑的山坡、密林及水路等高风险地点进行高调巡逻及搜查，并按策略于不同时段及地点设置路障，截查可疑车辆及人士。警方亦会联同政府飞行服务队于夜间在高风险地点加强观察，透过高空视角提升整体行动能力，强化执法效能。

为配合警队推动智慧警政策略方针，警方已于本年1月23日起推行第二阶段小型无人机行动调配先导计划，并会于「虎将」行动中利用小型无人机作市区反罪恶高空巡逻，提升防罪灭罪及行动效能。计划以无人机技术实践「飞出智慧警政」理念，灵活调配前线警力，提升巡逻效率与防罪能力，促进建设智能及安全的社区。

除执法行动外，总区防止罪案办公室及各警区警民关系组亦在区内屋苑及人流较多地点展开防罪宣传及教育工作，提醒市民加强住宅保安措施，提高防罪意识。

警方呼吁市民于外出前应确保门窗锁妥及防盗系统运作正常，避免在单位内存放大量现金或贵重物品。如市民留意到住所附近山坡、水路等位置有可疑活动或可疑人士出没，应立即致电999报警求助。

警方会继续与社区保持紧密联系，加强警民合作，透过情报主导部署，配合不定时高姿态巡逻及跨部门联合行动，携手打击罪案，保障市民生命财产安全。 

