港铁港岛线事故｜涉工程车部件移位 隧道信号设备受损 港铁：情况「少见」将跟进调查

今晨（11日）港铁湾仔站附近有物件阻碍路轨，导致港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停近1小时。至中午，港铁在事发后约6小时交代事件，向受影响乘客致歉，并表示将严肃跟进调查。港铁指事件中发现有工程车部件移位，亦有隧道信号设备受损，形容相关情况「少见」，会在今晚收车后再检查该工程车，暂时无法判断是人为或机件问题。

港铁公司车务营运及本地铁路副总监李婉玲在记者会表示，今早约5时30分车务控制中心留意到港岛线近湾仔站，有讯号设备发生故障，随即派工程人员及车站职员到路轨调查。至早上约6时，人员向公司报告指，在湾仔站与铜锣湾站之间的路轨上发现物件。为确保行车安全，人员需要先移除相关物件，进行临时讯号系统设备的复修及测试，才可继续行车。

在进行紧急复修期间，上环站至鲗鱼涌站列车服务需要暂停，直至早上约7时30分完成工作，港岛线全线列车服务恢复正常。李婉玲称，事发期间整条港岛线安全行车，对服务没有大影响，港铁一直透过车站广播、不同媒体等向乘客发出车务资讯，并加派人手，以及派出超过30部接驳巴士服务市民。

港铁公司车务工程维修副总监李剑雄讲述事故经过，今早约5时半，一辆钢轨铣磨工程车完成平日维修保养工作时，在回程途中经过湾仔站附近，车上工程人员留意到一些不寻常声响，即时进行初步检测。及后工程车进入侧线，工程人再作详细检测，则发现工程车车底有部分部件移位，同时在路轨旁发现有设备受损。

李剑雄指，涉事的铣磨工程车是负责路轨的日常维修保养，每晚都会出动，又形容今早出现的情况是「好少见」，强调港铁公司非常重视今次事故，会作深入调查，并向政府提交报告。他续解释，所有工程车都有维修规章，每晚出车前亦有相应检测，工程人员会于今晚收车后，再详细检查该工程车，以调查原因，并在涉事路段进行维修工作。

港铁在事故中强调事发前相关路段没有车经过，当知道路轨上有物件后，已停止行车，确保安全。对于隧道段信号设备受损，亦有物件从工程车跌下，是否工程车勾烂信号设备，抑或是部件移位令信号设备受损？李剑雄表示，事故原因仍需要进一步调查，包括是否涉及人为因素。

被问到为何只提及有物件阻路轨而非撞毁信号设备，是否降低事件严重性？李婉玲指今晨发现信号设备出现故障后，需要调查事件起因，再因应情况向乘客发放车务安排，其时当务之急是尽快维持服务。另外，被问到如何惩罚和赔偿乘客方面，李婉玲称，目前找出事故问题为首要工作，初步无法判断是人为或机件问题；港铁与政府有既定的惩罚机制，亦会与当局磋商补偿乘客的安排。