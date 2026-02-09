黎智英案│惩教署：贯彻「惩教并重」方针 维护国家安全

惩教署今日(二月九日)就法庭对黎智英案所作判刑表示，会一如既往贯彻「惩教并重」方针，依法羁管所有在囚人士，切实履行刑事司法体系最后一环的职责。

署方会继续无畏无惧、坚定不移捍卫法治，不偏不倚执行法庭判决，确保破坏法治者依法承担法律责任，同时采取多管齐下的措施，严防及打击狱中任何反中乱港的违法行为及活动，全力维护国家安全和社会稳定。

另一方面，署方会秉持一视同仁原则，为所有在囚人士，不论身分背景，提供安全、人道、合适和健康的羁管环境，并透过适切的更生计划,协助他们反思过错，改过自新，重拾人生正轨。

此外，高等法院原讼法庭今日就黎智英及另外8名被告，以及《苹果日报》相关三间公司被控危害国家安全罪行的定罪作出判刑，黎智英被重判监禁20年。

香港海关欢迎法庭判刑，认为反映罪行的严重性。法庭的裁决及判刑对反中乱港分子发出明确警示，特区政府绝不姑息任何危害国家安全的行为和活动，对此不法行为和活动，定必依法严惩。

海关将一如既往，严守岗位，坚定维护国家安全，防范危害国安的物品非法进出，全力守护国家南大门，维护香港的繁荣稳定。