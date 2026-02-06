Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾车火｜两伤者二级烧伤情况危殆 消防：火势不正常蔓延 现场有助燃剂

突发
长沙湾鱼类批发市场今日（6日）下午发生火警，多辆车被焚毁，两名男伤者的身体，分别有15%及20%面积的二级烧伤。消防指由于现场没有自然起火原因，火势不正常蔓延，加上在现场有助燃剂，认为起火原因有可疑。

相关新闻 : 长沙湾鱼类批发市场7车起火 黑烟冲天远处清晰可见 2人受伤送院

消防处表示，今午3时23分接报，指钦州街西回旋处有车起火，随即调派一辆消防车及两辆救护车，动用两条喉及两队烟帽队灌救，至下午3时44分大致将火救熄。火警中，一名40岁男伤者身体15%二级烧伤，包括面、颈及左右手，清醒被送往玛嘉烈医院治理，另一名46岁非华裔男伤者身体20%二级烧伤，包括头、面、颈、双手及双脚，清醒被送往伊利沙伯医院治理，均情况危殆。

火警中，有6辆货车及1辆私家车起火，消防处指由于现场没有自然起火原因，火势不正常蔓延，加上人员用可疑气体探测器检测，发现现场有助燃剂，认为起火原因有可疑，会将案件交由警方调查。被问到火警是否涉嫌非法燃油，消防处称暂时未有相关资料，已安排相关单位的人员到现场调查。

