招内地人来港当黑工 「一条龙」伪造身份证年收逾$2千万 两地119人被捕

突发
更新时间：13:15 2026-02-05 HKT
发布时间：13:15 2026-02-05 HKT

香港入境事务处联同内地报法机关捣破一个跨境伪证及黑工集团，发现集团在内地透过手机通讯程式，招揽内地居民来港非法工作，并「一条龙」安排「黑工」伪造香港身份证、提供宿舍及协助找工。行动中两地共拘捕119人，检获大批伪造香港身份证。

被捕的119人中，入境处在港拘捕102人，包括2名集团主脑及成员、83名怀疑黑工和17名涉嫌聘用非法劳工的雇主。入境处称，涉案检获的伪造香港身份证，质素及造工十分差劣，欠缺防伪特征；例如真的香港身份证，右上角和左下角分别有「香港」和「HONG KONG」字样的触觉浮雕，伪证的触觉浮雕则相当粗糙和不完整。而部分伪证的背面欠缺防伪的紫外线图案，更有部分伪证出现披口及表层有破损。

入境处于今日（5日）在记者会上讲述案件，指去年8月内地执法机关发现一个跨境伪证集团，在内地透过手机通讯程式开设群组，招揽内地居民到香港非法工作。犯罪集团会为打算来港打黑工的内地居民制作伪造香港身份证，并将制成的伪造香港身份证寄到内地不同城巿，然后安排集团成员在收件后，由内地亲身运送伪造身份证到香港。集团成员甚至会将伪造身份证收藏在隐蔽地方，例如鞋底，意图避过口岸执法人员的检查。

当内地居民到达香港时，集团成员会将伪造身份证分发给他们，并向他们提供宿舍，以及协助他们使用伪造身份证寻找工作，包括任职洗碗、清洁、面包师傅及药房杂工等。犯罪集团会就每张伪造香港身份证收取约港币3,200元，至于在香港提供宿舍床位，则每月收费大约港币1,600至1,800元不等。入境处称，经初步估计，涉案跨境伪证集团在内地和香港已运作大约1年，连同黑工的人工收益，涉及超过港币2,000万元，是同类案件的最高金额。

至去年11月，经过粤港执法机关的情报互换及分析，入境处调查人员成功锁定一批在港非法工作的人士。入境处称，由于他们的流动性极高，经常往返香港及内地，大大增加处方调查的难度。调查人员经深入分析，亦成功锁定多个黑工宿舍和工作地点，这些黑工宿舍的门外面均设有闭路电视，同作防范执法人员的巡查。人员于是进行严密部署，展开收网行动。

入境处共突击搜查全港38个目标地点，当中包括16个住宅单位，以及22个工作地点，成功拘捕102人，包括31男71女（年龄介乎32岁至74岁）。另外，行动中人员共检获40张伪造香港身份证、24张伪造香港身份证副本。至于内地方面，执法机关捣破咗2个制作伪证据点，共拘捕17人，检获3台伪证制作设备。

入境处称，今次案中被捕人数和检获的伪造身份证数目，是同类案件中最高，调查行动仍然继续，不排除会有更多涉案人士被拘捕。

 

