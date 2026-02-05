Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

厦村停车场电动车起火 两车被波及 消防扑熄无人受伤

突发
天水围发生火警。周三（4日）晚上10时30分，厦村东头村156号一间村屋对开露天停车场发生火警，场内一辆富豪（Volvo）电动私家车车尾突然起火，火势迅速蔓延，一度传出爆炸声。停泊在电动车前后的两辆私家车被及，包括一辆奥迪（Audi）及一辆宝马（BMW）私家车。附近有居民因浓烟无法离开住所，需消防协助疏散。

消防接报到场后，以灭火喉及灭火毡控制火势，迅速将火扑熄。经初步调查，消防不排除电动车因电线短路起火，起火原因无可疑。事件中无人受伤或被困，共疏散约10人。

据富豪女车主指，涉事电动车购入约2年。事发前约一个多小时外出回来后，将车停放在停车场，当时并未进行充电。

附近居民马先生称，火警发生时听到爆炸声，立即携带个人物品离开，期间部分车辆碎片甚至飞向其住所，住所外墙、冷气分体机及气喉亦受到波及。

涉事富豪电动车严重焚毁，前方奥迪车尾轻微烧损、车牌熔化，后方宝马车头亦被焚毁。

