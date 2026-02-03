海关检$2500万私烟拘一男 揭青衣物流场变私烟仓 扮普通货出口外销牟利

香港海关今日（3日）于青衣一带展开反私烟行动，捣破一个具相当规模的私烟储存及分销仓库，并检获约550万支未完税香烟，市值约2,500万元，应课税值约1,800万元。行动中，海关拘捕一名49岁报称司机的本地男子。

海关今日清晨突击巡查青衣一个偏远物流场，发现一名可疑男子正将一批纸箱搬上货车，关员随即上前截查，并在货车内检获约220万支未完税香烟，随即将男子拘捕。海关其后押解该名男子返回物流场内，并进一步搜查场内设施，再发现大批私烟混杂在正常货物之中，经点算后再检获约330万支未完税香烟。

海关指在今次案件中，不法分子刻意选择偏远、较少人留意的物流场作为据点，利用场内货柜及货板堆叠密集的环境作掩饰，将大批私烟伪装成等待转运的普通货物，企图增加执法部门调查及追踪嘅难度，并在场内分拆私烟。

另外，海关检获的未完税香烟品牌，大部分并非本港市面常见品牌，外包装纸箱亦仿效一般正常出口货物的式样，相信犯罪集团会先将私烟伪装成正规产品，再偷运到烟草税远高于香港的海外国家或地区，借着巨额税差从中牟取差利。

