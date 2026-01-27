Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

景林邨死鱼事件｜渔护署：已向管理公司提改善建议 去年8月曾接龟池投诉

突发
更新时间：22:28 2026-01-27 HKT
发布时间：22:28 2026-01-27 HKT

将军澳景林邨清洗屋邨水池，导致逾百条鱼包括锦鲤死亡，事件引起居民关注。渔护署表示，辖下的动物管理中心昨晚（26日）接获警方通知，指将军澳景林邨一鱼池发现一批鱼类死亡，怀疑涉及残酷对待动物，人员遂到场跟进。渔护署人员今日（27日）下午联同香港爱护动物协会人员再到上址巡查，并就鱼池管理问题向有关管理公司人员提出改善建议。

相关新闻 : 景林邨死鱼事件│逾百鱼反肚 居民心痛难过 「咁样虐待生命系谋杀！」

渔护署指曾于2025年8月接获有关景林邨龟池的投诉，并派员到场巡查，人员就有关龟只的动物福利事宜，向有关管理公司人员提出跟进要求及改善建议。有关管理公司人员其后已就涉事龟只作出合适的安置。渔护署辖下的大龙兽医化验所暂未就有关案件接获转介求助，署方的兽医病理专家会因应警方要求，提供兽医病理学服务，包括解剖检验，报告会递交警方以协助案件调查。

相关新闻：将军澳景林邨洗鱼池 逾百条鱼被捞起疑缺氧惨死 网民狠批「完全冇常识」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
10小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
13小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
10小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
7小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
10小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
10小时前
麦道朗 (图) 将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，且看他能否继续交出好成绩。
麦道朗周日暂卜定五驹
马圈快讯
9小时前