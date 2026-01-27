景林邨死鱼事件｜渔护署：已向管理公司提改善建议 去年8月曾接龟池投诉

将军澳景林邨清洗屋邨水池，导致逾百条鱼包括锦鲤死亡，事件引起居民关注。渔护署表示，辖下的动物管理中心昨晚（26日）接获警方通知，指将军澳景林邨一鱼池发现一批鱼类死亡，怀疑涉及残酷对待动物，人员遂到场跟进。渔护署人员今日（27日）下午联同香港爱护动物协会人员再到上址巡查，并就鱼池管理问题向有关管理公司人员提出改善建议。

渔护署指曾于2025年8月接获有关景林邨龟池的投诉，并派员到场巡查，人员就有关龟只的动物福利事宜，向有关管理公司人员提出跟进要求及改善建议。有关管理公司人员其后已就涉事龟只作出合适的安置。渔护署辖下的大龙兽医化验所暂未就有关案件接获转介求助，署方的兽医病理专家会因应警方要求，提供兽医病理学服务，包括解剖检验，报告会递交警方以协助案件调查。

