景林邨死鱼事件│数十条鱼搬池仍死 居民直指管理公司失职「整到啲鱼死晒！」

更新时间：09:44 2026-01-27 HKT
发布时间：09:44 2026-01-27 HKT

将军澳景林邨景棉楼对出一个鱼池，因清洗鱼池关系，有逾百条鱼被清洁工人捞起后，疑有人未有妥善提供足够氧气，导致逾百条鱼缺氧惨死。有居民发现报警求助，警方将案件列为「残酷对待动物」跟进，并由将军澳警区刑事调查队接手处理。《星岛头条网》今（27日）早上到景林邨了解事件，发现有5至6名工人仍进行洗池工作，将数十条剩低的鱼移往另一原本养龟的水池，惟水池内仅放置浅水，氧气泵亦很弱，眼见多条鱼已翻侧死亡。

相关新闻：将军澳景林邨洗鱼池 逾百条鱼被捞起疑缺氧惨死 网民狠批「完全冇常识」

 

居民陈先生指，昨日下午1时许行经已见6至7名工人在捞鱼，但至今日仍未捞完，却已开始洗池。「呢度有几百条鱼㗎！之前洗池都冇咁多死鱼，因为去年10月转咗新管理公司，依家呢个（管理公司）差，唔识，整到啲鱼死晒，简直系失职！」

而吴姓居民昨行经只见放了鱼在吹气箱内，没有给氧气，「平时好多鱼，依家少咗好多，冇落氧气。」他坦言以往未曾发生同类事件，怀疑新管理公司「冇乜经验」，「初初以为工人落咗chemical(化学物料)洗池过唔清水，所以死鱼。」

 

