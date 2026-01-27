东张西望｜「撞车党」索天价赔偿再添苦主 与「学神」车轻微碰撞被索偿$90万

无良「撞车党」向轻微行车意外的司机索取天价赔偿个案越揭越多。继多名苦主早前先后向无线《东张西望》踢爆事件后，再有受害人现身举报，今次「狮子开大口」索偿的涉案人更是教车师傅和「学神」司机，而发出的律师信来自同一间律师行。

受害人许小姐向《东张西望》报料，指她两年前在跑马地驾车时，与前方挂学牌的车辆发生轻微碰撞，讵料事后被对方教车师傅和学神索赔约90万元。许小姐直斥对方：「我觉得你（教车师傅和学神）系学神车，我直情冇谂过你系咩坏𠮶啲『撞车党』，你系透过法律好似打劫我咁！」

许小姐忆述当日发生行车意外经过，指她看到前方的车辆挂有学牌，「咁我就让佢（学牌车）行咗先啦，然后佢跟住突然间Dup停，我Dup得切之余，其实我都轻轻地Kiss（擦碰）咗佢车尾一下，但冇花到，佢架车都冇任何凹凸（凹陷）。我见咁轻微都系有限钱，我当破财挡灾。」

两年前许小姐在跑马地驾车时，与前方挂学牌车辆轻微碰撞。无线《东张西望》图片

许小姐向《东张西望》报料，指她因轻微交通意外，被要求天价赔偿。无线《东张西望》图片

2024年许小姐收到林姓律师行发出的律师信，索偿约90万元。无线《东张西望》图片

正当许小姐认为意外属极之轻微，其后她却收到涉事教车师傅来电，索赔3,300元。她引述当日教车师傅的电话录音，录音内容称「睇过喇车房，𠮶条泵把你（许小姐）驾车㖊日整到我呢，老实讲大伤真系冇，但撞到花晒、凹晒、凸咗出嚟，喷返油、补灰，最平人工都要3,300元。」许小姐还价赔偿1,500元不果，后来加至1,600元，但对方之后不再接电话。其后，许小姐被法庭罚款1,300元，以为就此了事，讵料是噩梦的开始。

2024年许小姐收到林姓律师行发来的律师信，共要求索偿约90万元。她控诉：「几个月后，我突然喺信箱收到一叠由姓林律师楼寄畀我、好似楼契咁大叠嘅文件，我打开，哇好恐怖啰，话要我赔偿畀教车师傅60万元。另外佢隔离𠮶个，我都唔知边个揸车，总之佢隔离另外个男人就30万元。」

许小姐续称：「佢（对方）仲有一叠𠮶啲什么医疗报告，有一叠就好多唔同名嘅学生，有啲4,000几（索偿）、有啲4,000几，总之就话上唔到课，直情重伤呀，两个（教车师傅及学神）突然间变咗重伤，其实大家心知肚明，根本系冇事。」她直指当日车辆碰撞后，对方两人并无受伤，又引述当时对方还下车，大声表示「都好轻微，最紧要冇人受伤。」

事后许小姐从多方打听，发现有朋友同样中招。她质疑为何这么多司机遇到小意外后，都找同一间律师行索偿，「好明显直情系一个集团，即系一个包揽、收数，一个集团嚟嘅」、「我朋友话佢朋友都有类似情况，又系姓林嘅律师楼，佢话同我单Case（个案）一模一样。」受事件困扰，许小姐直呼：「我系瞓唔到、食唔到、生活唔到呀！」、「我已经系好抑郁，冇钱睇私家医生，瞓唔到、食唔到，好辛苦！」她希望警方可以调查事件，将不法之徒绳之于法，「唔好令揸车人士心惊胆跳。」

