锦田夺命车祸｜私家车撞翻的士酿1死2伤 25岁司机再涉两危驾罪被捕

警方调查昨日（25日）凌晨发生的锦田公路夺命车祸有新进展。继涉事私家车的25岁姓龙男司机及20岁姓黎女乘客，涉嫌管有攻击性武器被捕后，该名私家车男司机再涉嫌危险驾驶引致他人死亡，以及危险驾驶引致他人身体受严重伤害被捕。

消息称，被捕的25岁私家车男司机姓龙，报称是运输工人，有三合会背景及刑事案底。而被捕的20岁姓黎女乘客报称无业，无案底。车祸发生后，警方在距离现场约5米外的一个花槽内，发现一把牛肉刀、一支伸缩棍和两个车牌等，经调查后于昨日以涉嫌管有攻击性武器拘捕两人。据知有人声称涉事牛肉刀和伸缩棍是用作自卫，并因喜爱该车牌号码组合而管有该两个车牌。

今日（26日）早上，警方表示经进一步调查后，该名25岁男司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡，以及危险驾驶引致他人身体受严重伤害被捕，现正被扣留调查。

事发于昨日凌晨约零时24分，涉事的私家车沿锦田公路往八乡方向行驶，而一辆新界的士则沿锦田公路往元朗方向行驶。当的士驶至近映河路交界时，右转驶向映河路，与该辆私家车发生碰撞而导致翻侧。

60岁姓郑的士司机及65岁姓庄女乘客被困车内，由消防员救出。庄妇全身多处受伤，昏迷被送往博爱医院治理，延至凌晨1时45分不治。而的士司机头部受伤，私家车司机亦左手受伤，均清醒被送往博爱医院治理。私家车的20岁姓黎女乘客没有受伤，毋须送院。

警方呼吁任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，致电3661 3800或3661 4759与调查人员联络。新界北总区交通部特别调查队及元朗警区刑事调查队正跟进案件。