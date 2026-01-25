锦田夺命车祸｜的士挨撞翻侧酿一死 花槽遗牛肉刀 私家车男女涉管有攻击性武器被捕

今日（25日）凌晨锦田发生致命交通意外，一辆新界的士在锦田公路右转入映河路时，遭对面线一辆私家车拦腰猛撞。的士被撞至离地抛起，飞越路旁栏杆后翻侧在行人路上，的士的60岁姓郑男司机和65岁姓庄女乘客同被困车上受伤，其中庄妇经送院后不治。警方在距离现场约5米外的一个花槽内，发现一顶鸭舌帽、两个车牌及一把牛肉刀，经调查后以涉嫌管有攻击性武器，拘捕私家车的25岁男司机及20岁姓黎女乘客，两人正被扣留调查。

网上流出涉事的车Cam影片，片中所见意外发生后，尾随驶至的车辆司机见发生如此严重的车祸，不禁哗然。在场亦有多名途人围观。

警方表示，正调查今日凌晨在八乡发生的致命交通意外，意外中一名女子死亡。事发于凌晨约零时24分，25岁男子驾驶一辆私家车沿锦田公路往八乡方向行驶，而60岁姓郑男子则驾驶一辆新界的士沿锦田公路往元朗方向行驶，当的士驶至近映河路交界时，右转驶向映河路，与该辆私家车发生碰撞而导致翻侧。

该名的士司机及65岁姓庄女乘客被困车内，由消防员救出。该名女乘客全身多处受伤，昏迷被送往博爱医院治理，于凌晨1时45分被证实死亡。而的士司机头部受伤，私家车司机亦左手受伤，均清醒被送往博爱医院治理。私家车一名20岁姓黎女乘客没有受伤，毋须送院。

人员经进一步调查后，私家车男司机及私家车女乘客涉嫌管有攻击性武器被捕，他们正被扣留调查。新界北总区交通部特别调查队和元朗警区刑事调查队正跟进调查案件。

警方呼吁任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，致电3661 3800或3661 4759与调查人员联络。



