东张西望｜专屈赔偿「撞车党」肆虐 轻微碰撞遭天价索偿 多名车主沦为「行走的猪肉」被宰

本港再现无良撞车「索偿党」玩残司机！《东张西望》日前披露一宗轻微交通意外，演变成「天价」索偿事件，一石激起千层浪，接连再有多名苦主现身举报，部分甚至没有与汽车碰撞，已被人出律师信索偿，动辄数万至80万元不等。最离奇的是，索偿人的多封律师信均来自同一律师行，同一医生，惹人质疑有诈骗集团有预谋「屈赔偿」，目前至少五名司机中伏。有苦主慨叹有人利用法律漏洞「揾钱」，司机犹如「行走的猪肉」，任人鱼肉。据悉，有苦主计划集体向警方求助。

苦主张先生表示，2024年5月，驾车往荃湾街市买菜，倒车停车时，被后车响号警告，他落车查看，后面电动车司机指撞到他的车辆，张仔细一看，见对方车牌底有轻微损毁。

双方未能就赔偿金额达成共识，报警备案，在法庭上，张承认不小心驾驶，扣了3分，罚款1000元。他以为事件就此告一段落，岂料收到对方律师信索偿。司机本人索偿43万，身边太太索偿18万元。

相关新闻：撞车党屈赔偿｜保险业：司机遇上索偿 交由保险公司处理

对方声称事故后不能返工3个月，连同赔偿强积金等，两夫妇共索偿逾61万，最终由保险公司赔偿。张直斥对方离谱，狮子开大口，又质疑为何有医生可替对方批出三个月病假。

另一苦主伍先生被人无故索偿的金额更为惊人，合共80万元。他忆述，2024年10月，当时仍是P牌司机，一次驾驶中切线时，听到后车响咹，他于是停车，后车也急煞车。

他从侧镜看到没有撞车，于是开车离开，两星期后，他收到警方来电要求去落口供。2025年3月，他上庭被判不小心驾驶，罚款1500元，并扣5分。

至2025年9月，伍收到律师信，内容指他没留意后车，切线令后车急煞，导致对方车上一家四口受伤，要求赔偿损失。伍先生立即通知保险公司，保险公司帮他计算，估计赔偿额或达80万元，伍慨叹司机犹如「行走的猪肉」，任人鱼肉。

另一苦主陈小姐亦有类似遭遇，2024年5月3日晚上，陈小姐驾驶私家车驶经观塘道近创纪之城时进行切线。她忆述当时由第一线切往第三线期间，曾听到后方传来喇叭声，当时透过后视镜观察并未异常，亦不察有何碰撞发生。

两星期后，她收到警方通知，指其涉嫌不小心驾驶，法庭裁定她不小心驾驶罪成，罚款 1,000 元。官司完结，噩梦才正式开始，2025年7月，陈突然收到对方的律师信，两名伤者分别索偿约23万及39万港元，对方声称事故导致左右两边膊头受伤，请了长达44天的病假。陈极感震惊，质疑有人有预谋地利用法律漏洞「揾钱」。

事件成网上热话，有网民更形容几单案件都是等警方检控后才出手索赔，令事主受压，怀疑有借警方过桥之嫌。

《东张西望》深入调查后，多宗举报的事件如出一辙，同样发生于2024年，同样事隔近一年对方才寄律师信来索偿，连索偿项目都大同小异，并发现索偿方全部雇用同一个林姓律师行作追讨，索偿者看医生都不谋而合，四宗个案中，都是看谢姓医生。《东张西望》致电涉事律师行及医生查询，均没人回应。