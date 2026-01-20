Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《强制举报虐儿条例》即日起生效 警方伙劳福局落区宣传

突发
更新时间：21:03 2026-01-20 HKT
发布时间：21:03 2026-01-20 HKT

《强制举报虐待儿童条例》今日（1月20日）正式实施。为提高公众对新法例的认识，警务处家庭冲突及性暴力政策组联同劳工及福利局，安排宣传车走访新界北及荃湾社区宣传。宣传车上午于粉岭站与市民会面，下午则移师荃湾千色汇附近继续活动。宣传车上设有互动游戏区，让市民透过轻松形式了解新法例的内容及强制举报的责任。

活动期间，劳工及福利局首席助理秘书长(儿童)李敬乐、荃湾区扑灭罪行委员会主席罗少杰，及刑事支援科总警司余铠均，向市民讲解法例重点，包括哪些专业人员须履行强制举报责任、「严重伤害」的定义、如何识别虐待儿童情况，以及举报机制等。人员亦透过互动游戏，加深市民对保护儿童重要性的认识。是次活动旨在提升社区对儿童保护的意识，鼓励市民共同建立安全的成长环境。

新法例强制要求社会福利界、教育界及医疗卫生界的25类指明专业人员，在工作中发现儿童受到严重伤害或面临此实际风险时，必须尽快向社会福利署或警方举报。如没有合理辩解而未有作出举报，可被检控。一经定罪，最高可处罚款5万元及监禁三个月。法例亦设有免责条款，保障真诚作出举报的人士。

法例的原意并非为检控或惩罚专业人员，而是以保护儿童为首要目标，透过建立有效的举报机制，及早识别和介入虐待儿童个案，确保儿童得到适切的保护和支援。

相关报道：专访│《强制举报虐儿条例》生效 孙玉菡：编织更紧密保护网

相关报道：专访│《强制举报虐儿条例》生效　各警区虐儿组增1警长3警员

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
12小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
9小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
4小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
9小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
8小时前
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
影视圈
8小时前