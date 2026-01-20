《强制举报虐儿条例》即日起生效 警方伙劳福局落区宣传

《强制举报虐待儿童条例》今日（1月20日）正式实施。为提高公众对新法例的认识，警务处家庭冲突及性暴力政策组联同劳工及福利局，安排宣传车走访新界北及荃湾社区宣传。宣传车上午于粉岭站与市民会面，下午则移师荃湾千色汇附近继续活动。宣传车上设有互动游戏区，让市民透过轻松形式了解新法例的内容及强制举报的责任。

活动期间，劳工及福利局首席助理秘书长(儿童)李敬乐、荃湾区扑灭罪行委员会主席罗少杰，及刑事支援科总警司余铠均，向市民讲解法例重点，包括哪些专业人员须履行强制举报责任、「严重伤害」的定义、如何识别虐待儿童情况，以及举报机制等。人员亦透过互动游戏，加深市民对保护儿童重要性的认识。是次活动旨在提升社区对儿童保护的意识，鼓励市民共同建立安全的成长环境。

新法例强制要求社会福利界、教育界及医疗卫生界的25类指明专业人员，在工作中发现儿童受到严重伤害或面临此实际风险时，必须尽快向社会福利署或警方举报。如没有合理辩解而未有作出举报，可被检控。一经定罪，最高可处罚款5万元及监禁三个月。法例亦设有免责条款，保障真诚作出举报的人士。

法例的原意并非为检控或惩罚专业人员，而是以保护儿童为首要目标，透过建立有效的举报机制，及早识别和介入虐待儿童个案，确保儿童得到适切的保护和支援。

