有片｜屯门中学生手脚并用挡轻铁车门 阻开车助同学赶上 校方：已作适当惩处

网上今日（20日）流传一段影片，片中见到屯门轻铁站内有两名女中学生涉嫌用手阻碍列车车门关上，有人更伸脚顶住车门拖延时间，让两名同学及时上车。校方表示已接获通知，认为事态严重，已即时严肃跟进及向涉事学生作出适当惩处。

有关片段长约14秒，现场为屯门轻铁站，事发时间为今早8时左右。片中所见，有一名女中学生于一列轻铁上用手阻挡车门关上并大叫「come in」，身旁的女同学更伸脚顶住车门拖延时间，让其他同学可以赶上列车。当一男一女学生冲入车厢后，用手阻碍车门的女学生随即放手，让车门关上。

发帖的网民表示，初时以为列车车门失灵，讵料发现有学生「特登顶住」，直斥其行为「阻住人哋返工」。事件引起网上热议，不少网民批评学生行为罔顾安全，甚至触犯《香港铁路附例》，「其实等下一班要好耐？洗唔洗咁做」、「未见过有香港人hold住个门俾同学上」、「好似有条法例话阻碍车门关闭系犯法」。

涉事的女中学生就读恩平工商会李琳明中学。校方回复《星岛头条》查询时表示，事件发生后，接获家长及旧生通知，亦从社交媒体看到有关影片，认为事态严重，随即找到涉事学生，已即时严肃跟进及作适当惩处，有关学生亦向校方道歉认错。