柴湾夺命车祸｜装修男遗2名在学女儿 姐夫慨叹：意外嘅嘢改变唔到

柴湾昨日（19日）发生夺命车祸，58岁姓吴男司机驾驶电单车，在盛泰道30号附近失事撞栏，经送院抢救后不治。现场路面遗下羽毛及怀疑雀鸟残骸，不排除吴男撞及雀鸟肇祸，警方正继续调查意外原因。吴男生前做装修，遗下两名分别就读中、小学的女儿，其姐夫对他突然遭遇不测大感惋惜，叹谓：「意外嘅嘢都改变唔到，人总要继续生活。」

死者生前居于柴湾峰霞道一屋苑的单位，今早《星岛头条》记者到访吴家，其同住的姐夫向记者透露，吴男有5兄弟姊妹，他本身做装修工作，已婚并育有两名女儿，两名女儿都正在学，「一个10几岁，另一个仲系读紧小学」。吴男驾驶电单车已经多年，其涉事的电单车是用作日常开工代步的「揾食车」，并摆放工具。据姐夫称，昨日吴男应该是休假，惟相约兄长见面，未料发生意外。

姐夫讲述事发后传来噩耗，他大感愕然，「佢家姐（太太）话我知，话佢细佬出咗事、死咗。我仲话：『吓，边个细佬呀？』」姐夫直言早上还见过吴男，对突然发生车祸，不禁慨叹：「有时呢啲嘢、意外嘅嘢都改变唔到，人总要继续生活。」他又抱乐观心态面对，「都叫好彩，两个（女儿）都叫做大喇。」

事发于昨日下午4时21分，吴男驾驶电单车沿东区走廊往柴湾方向行驶，当驶至近盛泰道30号对开时失事撞向铁栏。他头部受伤，昏迷被送往东区尤德夫人那打素医院治理，延至下午5时37分不治。

网上流传事发时的一段车Cam片段，所见当时电单车沿快线行驶转右弯，其后铁骑士突然减速，并越至慢线驶向路边栏杆。随后，铁骑士倒向路边草丛，电单车无人驾驶情况下，贴栏继续溜前一段距离才停下。另外片段所见，电单车突然减速后，马路竟突然出现一只疑似雀鸟，尾随的士随即避开，怀疑铁骑士事发时曾撞雀鸟。死者的亲友闻噩耗赶至医院，据亲友表示，死者驾驶电单车十多年，驾驶态度良好，平日会小心驾车，警方目前仍在调查事发原因。

