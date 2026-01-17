乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案

牛头角乐华南邨上月30日揭发命案，35岁姓谭本地女子惨遭杀害，更被藏尸于喜华楼单位内的床褥与床架之间，东九龙总区重案组接手跟进。警方指女死者头部有十多处由硬物造成的致命伤，相信她与其28岁非洲裔男朋友因感情问题发生争执，其后被杀害。警方发现疑凶犯案后经香港陆路口岸离港潜逃内地，经警方向内地执法机关请求协助后，疑犯在内地落网，并于昨日（16日）经深圳湾口岸移交香港，再以涉嫌谋杀将他拘捕。

警方于去年12月29日晚上接获报案，指一名有自杀倾向的35岁女子失踪，随即将案件列作「高危失踪人士」处理。调查得知，女子失踪期间曾到男友位于乐华南邨的寓所，警方到场调查，发现单位重门深锁，女子没有离开单位，遂联同消防处于12月30日凌晨破门入内。

女死者头部逾10处裂伤 全身有伤体无完肤

涉事公屋单位大约250呎，属开放式无睡房，相信是疑凶的居所。人员入内后发现单位凌乱，无电力供应，没有血迹及打斗痕迹，而单位内有蜥蝪及猫，亦有3猫1狗的尸体。警方其后作深入调查，发现女子被藏于双人床床架内，头被毛巾包裹，身体则被其他衣物遮盖。法医检验后发现女子头部有十多处由硬物造成的裂伤，导致她头部凹陷骨折，亦造成大量出血，其双手及双脚亦有多处瘀伤，相信死亡时间为12月29日凌晨至早上。

警方相信单位为凶案现场，疑凶袭击女子后，将尸体埋藏在床架内，亦刻意处理现场，包括清理屋内血迹，将凶器及死者个人物品抛弃，幸人员在大厦垃圾箱找回部份死者财物及个人物品。警方经调查后，相信疑凶为一名持香港身份证的28岁非洲裔男子，报称无业，与事主拍拖半年，疑因感情问题与死者有争执，其后袭击对方，至於单位的电力被中断，相信是疑凶因经济问题无交电费。

东九龙总区刑事总部警司黄奕隆表示，警方锁定疑凶身份，证实他早于12月29日晚上经香港陆路口岸离港潜逃内地，警方随即请求内地执法机关协助，日前接获通知，得悉疑凶在内地落网，及后于1月16日下午在深圳湾口岸接收疑犯，并以涉嫌谋杀拘捕他。疑凶现正被扣留调查，将被控以一项谋杀罪，于下周一于观塘裁判法院提堂。据了解，疑凶来自非洲乍得共和国。

谭姓女死者本身家住秀茂坪区，她与涉案的非华裔男友只拍拖半年，却感情生变闹分手。她于上月28日曾告知家人，会到男友的乐华南邨住所收拾自己的财物，再返回家中。讵料谭女一去不返，至29日清晨5时30分，其67岁母亲发现她仍未归家，尝试联络亦不果，遂于当晚报案求助。据悉，由于谭女曾有自杀倾向，故警方接报后列作「高危人士失踪案」跟进。

12月30日凌晨，警方联同消防前往谭女男友的喜华楼单位，破门入屋调查，最终搜查至同日早上揭发命案，在床架内发现女死者遗体。涉案单位推断是案发第一现场，但由于现场没有打斗痕迹和血迹，警方相信有人曾处理过现场，包括清理血迹、证物及凶器。警方亦在大厦楼层及垃圾房内，找到死者的身份证明文件，以及怀疑与案件有关衣物。

警方将案件列作谋杀，销定女死者的非华裔男友与案件有关，追缉其下落，并调查其行凶动机。另外，警员在单位内发现3狗及1猫的尸体，怀疑是他们所养的宠物惨被杀害，正调查牠们的死因。