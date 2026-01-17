Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案

突发
更新时间：16:12 2026-01-17 HKT
发布时间：14:15 2026-01-17 HKT

牛头角乐华南邨上月30日揭发命案，35岁姓谭本地女子惨遭杀害，更被藏尸于喜华楼单位内的床褥与床架之间，东九龙总区重案组接手跟进。警方指女死者头部有十多处由硬物造成的致命伤，相信她与其28岁非洲裔男朋友因感情问题发生争执，其后被杀害。警方发现疑凶犯案后经香港陆路口岸离港潜逃内地，经警方向内地执法机关请求协助后，疑犯在内地落网，并于昨日（16日）经深圳湾口岸移交香港，再以涉嫌谋杀将他拘捕。

警方于去年12月29日晚上接获报案，指一名有自杀倾向的35岁女子失踪，随即将案件列作「高危失踪人士」处理。调查得知，女子失踪期间曾到男友位于乐华南邨的寓所，警方到场调查，发现单位重门深锁，女子没有离开单位，遂联同消防处于12月30日凌晨破门入内。

据了解，疑凶来自乍得共和国。黄文威摄
据了解，疑凶来自乍得共和国。黄文威摄

相关新闻：乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友

女死者头部逾10处裂伤 全身有伤体无完肤

涉事公屋单位大约250呎，属开放式无睡房，相信是疑凶的居所。人员入内后发现单位凌乱，无电力供应，没有血迹及打斗痕迹，而单位内有蜥蝪及猫，亦有3猫1狗的尸体。警方其后作深入调查，发现女子被藏于双人床床架内，头被毛巾包裹，身体则被其他衣物遮盖。法医检验后发现女子头部有十多处由硬物造成的裂伤，导致她头部凹陷骨折，亦造成大量出血，其双手及双脚亦有多处瘀伤，相信死亡时间为12月29日凌晨至早上。

东九龙总区刑事总部警司黄奕隆（右）及重案组第二队总督察苏志兵（左）交代案情。黄文威摄
东九龙总区刑事总部警司黄奕隆（右）及重案组第二队总督察苏志兵（左）交代案情。黄文威摄

警方相信单位为凶案现场，疑凶袭击女子后，将尸体埋藏在床架内，亦刻意处理现场，包括清理屋内血迹，将凶器及死者个人物品抛弃，幸人员在大厦垃圾箱找回部份死者财物及个人物品。警方经调查后，相信疑凶为一名持香港身份证的28岁非洲裔男子，报称无业，与事主拍拖半年，疑因感情问题与死者有争执，其后袭击对方，至於单位的电力被中断，相信是疑凶因经济问题无交电费。

东九龙总区刑事总部警司黄奕隆表示，警方锁定疑凶身份，证实他早于12月29日晚上经香港陆路口岸离港潜逃内地，警方随即请求内地执法机关协助，日前接获通知，得悉疑凶在内地落网，及后于1月16日下午在深圳湾口岸接收疑犯，并以涉嫌谋杀拘捕他。疑凶现正被扣留调查，将被控以一项谋杀罪，于下周一于观塘裁判法院提堂。据了解，疑凶来自非洲乍得共和国。

相关新闻：乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚

谭姓女死者本身家住秀茂坪区，她与涉案的非华裔男友只拍拖半年，却感情生变闹分手。她于上月28日曾告知家人，会到男友的乐华南邨住所收拾自己的财物，再返回家中。讵料谭女一去不返，至29日清晨5时30分，其67岁母亲发现她仍未归家，尝试联络亦不果，遂于当晚报案求助。据悉，由于谭女曾有自杀倾向，故警方接报后列作「高危人士失踪案」跟进。

12月30日凌晨，警方联同消防前往谭女男友的喜华楼单位，破门入屋调查，最终搜查至同日早上揭发命案，在床架内发现女死者遗体。涉案单位推断是案发第一现场，但由于现场没有打斗痕迹和血迹，警方相信有人曾处理过现场，包括清理血迹、证物及凶器。警方亦在大厦楼层及垃圾房内，找到死者的身份证明文件，以及怀疑与案件有关衣物。

警方将案件列作谋杀，销定女死者的非华裔男友与案件有关，追缉其下落，并调查其行凶动机。另外，警员在单位内发现3狗及1猫的尸体，怀疑是他们所养的宠物惨被杀害，正调查牠们的死因。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
7小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
7小时前
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
1小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
7小时前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
6小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
5小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
23小时前
带男童入九龙塘商场残厕做数 背囊友霸足1个钟传出对话声 网民狂嘲：土地问题｜Juicy叮
带男童入九龙塘商场残厕做数 背囊友霸足1个钟传出对话声 网民狂嘲：土地问题｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT