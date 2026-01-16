屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊

屯门市广场警员开枪案，姓裴（34岁）越南裔男子超市夺刀袭击途人，最终命丧枪下。据悉，死者不单案底累累，且滥药多年，患上精神病逾十年，有反社会行为症状，他原本于本月8日覆诊，但没有出现，疑精神病发酿成悲剧。

裴男有黑社会背景，曾有有贩毒、袭警、藏有攻击性武器等多项案底。消息称，他有滥药病史，疑滥药造成思觉失调及反社会行为，2016年，他因情绪失控企图跳楼，惊动救援人员到场，最终被救下，送院治理，证实患有精神病。

两周前，裴男在朋友介绍下，寄住屯门大兴邨一名自称「泰仔」男子单位，泰仔直指死者有吸食太空油不良嗜好。

警方昨晚亦表示，死者有黑社会背景及案底，身上有毒品，不排除犯案当时受毒品影响，正向家人进一步了解其精神状况。

