Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊

突发
更新时间：14:50 2026-01-16 HKT
发布时间：14:50 2026-01-16 HKT

屯门市广场警员开枪案，姓裴（34岁）越南裔男子超市夺刀袭击途人，最终命丧枪下。据悉，死者不单案底累累，且滥药多年，患上精神病逾十年，有反社会行为症状，他原本于本月8日覆诊，但没有出现，疑精神病发酿成悲剧。

裴男有黑社会背景，曾有有贩毒、袭警、藏有攻击性武器等多项案底。消息称，他有滥药病史，疑滥药造成思觉失调及反社会行为，2016年，他因情绪失控企图跳楼，惊动救援人员到场，最终被救下，送院治理，证实患有精神病。

两周前，裴男在朋友介绍下，寄住屯门大兴邨一名自称「泰仔」男子单位，泰仔直指死者有吸食太空油不良嗜好。

警方昨晚亦表示，死者有黑社会背景及案底，身上有毒品，不排除犯案当时受毒品影响，正向家人进一步了解其精神状况。

相关报道：屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则

相关报道：屯门开枪．有片｜疑犯诡异潜入DONKI厨房取刀 无视职员一脸木然离开

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
4小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
3小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
6小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
17小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
22小时前
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教预知电动车死亡陷阱
03:35
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱
申诉热话
7小时前
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
5小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
18小时前