屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？

突发
更新时间：11:06 2026-01-16 HKT
发布时间：11:06 2026-01-16 HKT

屯门市广场周四（1月15日）晚上7时许，34岁越南籍男子从Donki小食档厨房偷走一把刀后，于街上徘徊挥刀，更挟持女人质，最后被警员连开两枪击毙。死者母亲及女亲友今早在殓房认尸时哭断肠，女亲友称赞死者本身好纯，有礼貌，「唔知点解搅成咁」，又指死者持刀可能想保护自己，「点解差人开枪杀死佢，仲唔系开咗一枪！我个心好痛！」

越籍死者姓裴，持香港身份证。裴母偕一名女亲友今早到殓房认尸，女亲友哭喊说，「佢（疑犯）有情绪，我估佢本身（持刀）可能想保护自己，佢惊咪周围走，警察开枪杀死佢，仲唔系开咗一枪，只脚跛咗都郁唔到，点解仲要开多一枪杀死个仔？我个心好痛.....」现时只有社工协助，「都唔知点算！」

女亲友表示不清楚死者有否患精神病，「我有时去佢哋屋企，同枱食饭都好正常。」她称赞死者「好纯，唔会驳咀，有礼貌，唔知点解搅成咁。」她又说「个个都有错，点解行到呢步?杀死个仔，我觉得差人......点解特登杀死佢？佢阿妈好心痛！」

她指裴母有数名子女，现时靠综援生活，最细的儿子还在读中三，日后生活更徬徨无依。

相关报道：屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则

相关报道：屯门开枪．有片｜疑犯诡异潜入DONKI厨房取刀 无视职员一脸木然离开

 

 

