屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则

屯门市广场周四（1月15日）晚上7时许一名男子从Donki小食档厨房偷走一把刀后，于街上徘徊挥刀，更挟持女人质，被警员开枪击毙。警方将于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒，及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。

警方表示，男子有黑社会背景及案底，身上有毒品，不排除犯案当时受毒品影响，正向家人进一步了解其精神状况；被挟持女子亦轻微擦伤，送院治理。警方强调，警队对警员使用枪械有严格指引，新界北冲锋队人员因事件严重性，选择即时战术性介入，在没有其他选择下使用枪械，拯救了无辜女途人性命，疑犯亦是身体最大部分中枪，绝对符合使用枪械要求，强调开枪决定并不容易。

警方表示晚上7时10分接报，指一名可疑男子在屯门市广场拿走一把刀，其后在屯汇街发现涉案男子，他挥舞12寸长刀，市民争相走避。警员警告无效，发射一发胡椒水剂。他随即进入商场，从另一出口步出，并举刀企图袭击一名女子。警员再次警员无效，两名警员各开一枪制服男子，并救回女子，随后警员即为男子急救。

男子胸口及肩部中枪，送院后最终不治，确实致命伤为何仍待检验。警方提到，其中一发弹头在男子身上被发现，另外现场食肆一幅墙壁亦发现一个子弹孔，现场亦发现两个子弹壳。

