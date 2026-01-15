Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则

突发
更新时间：00:03 2026-01-16 HKT
发布时间：22:46 2026-01-15 HKT

屯门市广场周四（1月15日）晚上7时许一名男子从Donki小食档厨房偷走一把刀后，于街上徘徊挥刀，更挟持女人质，被警员开枪击毙。警方将于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒，及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。

相关报道：屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治

警方表示，男子有黑社会背景及案底，身上有毒品，不排除犯案当时受毒品影响，正向家人进一步了解其精神状况；被挟持女子亦轻微擦伤，送院治理。警方强调，警队对警员使用枪械有严格指引，新界北冲锋队人员因事件严重性，选择即时战术性介入，在没有其他选择下使用枪械，拯救了无辜女途人性命，疑犯亦是身体最大部分中枪，绝对符合使用枪械要求，强调开枪决定并不容易。

警方表示晚上7时10分接报，指一名可疑男子在屯门市广场拿走一把刀，其后在屯汇街发现涉案男子，他挥舞12寸长刀，市民争相走避。警员警告无效，发射一发胡椒水剂。他随即进入商场，从另一出口步出，并举刀企图袭击一名女子。警员再次警员无效，两名警员各开一枪制服男子，并救回女子，随后警员即为男子急救。

男子胸口及肩部中枪，送院后最终不治，确实致命伤为何仍待检验。警方提到，其中一发弹头在男子身上被发现，另外现场食肆一幅墙壁亦发现一个子弹孔，现场亦发现两个子弹壳。

相关报道：屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房持刀 对峙间冲向人群 警轰两枪惊险救回女人质

相关报道：屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑

相关报道：屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
3小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
3小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
2小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
1小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
11小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
7小时前
内地连锁烤肉西塔老太太疑全线结业！攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
饮食
10小时前
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
社会
6小时前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
6小时前