女子租屋后遇地产代理携匙带客「睇楼」 险入屋擅闯民居 网民：向EAA投诉

社交平台Threads有女网友发帖并上载影片，分享她租屋后突然遭地产代理带客人上门「睇楼」的惊险经历，其间对方手持锁匙差点自行开门入屋，幸她当时屋内锁了安全锁，对方才不得要领。女事主质疑涉事地产代理有擅闯民居之嫌，网民则认为「租楼第一时间换锁是常识」，又着女事主可向地产代理监管局（EAA）投诉。

女事主于周六（10日）晚上在Threads发文，以「擅闯民居」为题，直指「Cls 咩世界 我已经租咗单位 agent话比返晒锁匙 但今日我瞓瞓吓觉 有人想冲入埋」。从她上载的相关影片所见，事发于周六早上约11时53分，一名地产代理男职员带同一男一女客人上门「睇楼」，其间男职员在涉事楼层向客人介绍：「呢度一层6个单位，咁ABCD就向前行，咁就EF就向返后行嘅。」之后男职员则手持锁匙走到女事主的单位门外，用锁匙尝试开门并一度按下门钟掣，当他再用锁匙开门时，赫然发现单位锁了安全锁，于是站在门外等候。

事发时女事主指她正在家中睡觉，讲述：「我瞓瞓吓觉 有人想冲入埋 先比佢个锁匙声吓醒 然后又㩒钟 莫名其妙」。女事主又指事后翻看门外镜头拍摄的片段，才知「原来佢（职员）已经开咗我对门」。她大呼好彩「锁咗个安全锁」，才不致遭人闯入单位，又引述事后向涉事对方交涉，对方拟「赔返三张$100百佳券就想了事」。

Threads截图

网民对事件议论纷纷，留言形容事件「好癫」、「Cls吓L死，之后都有阴影，点有安全感」。有网友称曾经遇上类似遭遇，又质疑「会唔会业主冇通知佢封盘」。亦有网友直指「我以为租楼换锁系常识」、「租楼第一时间换锁是常识」，建议女事主「应该报警」、「可以报地产代理监管局EAA」。