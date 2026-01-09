Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防处向注册消防装置承办商发两通函 加强设备管理及资讯透明度

更新时间：18:55 2026-01-09 HKT
发布时间：18:55 2026-01-09 HKT

消防处昨日（1月8日）发出两份通函，规定注册消防装置承办商（承办商）进一步加强对楼宇消防装置及设备的管理，并提升其运作状况的资讯透明度，让居民及管理人员更清楚掌握消防装置的运作状况。两份通函即时生效。

消防处通函第1／2026号规定，当消防装置（如消防喉辘、手动火警钟掣等）出现损坏时，承办商必须在装置当眼位置张贴符合标准规格的损坏告示，以便公众容易识别，避免在紧急情况下误用已损坏的装置。此外，承办商亦须在消防装置电源开关贴上封条，以防止电源被错误关闭，并便利管理人员在巡查时识别电源状态，以便及时作出相应行动。

消防处通函第2／2026号则提醒承办商，如需在进行工程前关闭任何消防装置，必须事先评估是否会影响其他消防装置的运作，并一并向消防处通报所有受影响范围。承办商须于大厦主要出入口、电梯大堂等当眼位置张贴大型通告，清晰列明装置关闭日期、受影响范围等资料，确保居民、物业管理公司及其他相关人士充分知悉情况，以提高居民于装置损坏或关闭期间的消防安全意识。

消防处强调，承办商必须严格遵守新规定。如有不当行为或疏忽，消防处可按法例采取纪律行动，包括将承办商从注册名册中除名。消防处亦一直致力透过规管、巡查及公众教育，多管齐下提升楼宇消防安全，并会持续检视及优化各项防火措施。市民如有相关查询，可致电2733 1567与消防设施监督课联络。

