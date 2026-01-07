港铁老翁争位施袭│马尾女遭「兜锤窝面」身心受创 网片疯传后失新工 盼缉拿凶徒

港铁黄大仙站列车车厢于周日（4日）晚发生一宗袭击事件，一名操乡音的老翁疑心急争位坐遇阻，与一名束马尾的女乘客碰撞，他竟然粗暴挥拳向马尾女「兜锤窝面」。警方将案件列作「普通袭击」，交由黄大仙警区人员跟进，目前仍在追缉凶徒。遇袭女事主身心受创向传媒大吐苦水，哭诉本身患有抑郁症，她因今次事件两度萌生轻生念头，更失去新工作，可谓祸不单行。她盼警方将凶徒绳之于法。

29岁的受害人李小姐接受传媒访问，讲述事发经过，指周日晚上9时许，她从荔枝角下班乘坐港铁回家。当时她站在车厢中戴着耳筒听歌，期间她感到背囊遭碰撞，于是转身查看，却发现身后一名老翁不停对她破口大骂，其后对方更挥拳袭击她，「打到我成个人呆哂、好晕」。李小姐指网上流传的片段只是部分画面，她在该段网片拍摄前，已被该名老翁「至少打咗两至三拳」。

李小姐认为香港明明是法治之区，发生如此荒谬的事情令人费解。她自言本身患有抑郁症，经过今次遇袭事件后，她除了嘴唇及下颚受创持续痛楚，连日来她也不敢外出，晚上发恶梦难以安寝，日常更不停回想起在车厢被打的恐怖经历，曾两度萌轻生念头。她又透露事件令她失去一份新工作，原本她在事发后一日到新餐厅签约任职厨师，岂料签约后不足两小时，突然收到通知不用上工；不排除是她被袭击的片段在网上疯传所致。

警方就事件回复《星岛头条》表示，于本月4日晚上接获一名女子报案，指她在港铁黄大仙站车厢内被一名男子以手袭击。她面部受伤，清醒被送往基督教联合医院治理。警方经初步调查，将案件列作「普通袭击」，暂未有人被捕，交由黄大仙警区人员跟进。

网上流出事发片段，片中显示施袭的老翁为一名操乡音的中国籍男子，年约七旬。当时他看到列车车厢内有个空位，疑心急欲霸位，但因车厢挤迫，与束马尾的女受害人发生肢体碰撞。老翁有感马尾女不让他，老羞成怒，竟爆粗兼挥拳向马尾女「兜锤窝面」。车厢众乘客见状无不哗然，有乘客喝止老翁「唔好郁手郁脚」，亦有乘客不值老翁打女人所为，直言：「阿伯，你当呢度咩地方呀？呢度香港嚟㗎，有法治㗎！」惟老翁还一度「死撑」，反驳称：「香港又点呀！」