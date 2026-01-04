Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散

突发
更新时间：13:07 2026-01-04 HKT
发布时间：08:42 2026-01-04 HKT

石硖尾邨发生火警。今日（4日）早上8时01分，美如楼一单位起火冒出大量浓烟，当局接获多个报案，有居民需要协助疏散。消防员到场，出动一条喉及一队烟帽队灌救，其后至早上8时54分将火救熄。

现场消息称，人员在起火单位发现一具男性尸体，另外8人吸入浓烟或受伤，由救护车送往明爱医院及广华医院救治；超过270名居民疏散到楼下暂避。警方及消防正调查死者身份及火警原因。

相关新闻：石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
32分钟前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
16小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
23小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
空袭委内瑞拉｜马杜罗著拖鞋押抵纽约基地 落机竖拇指示威
空袭委内瑞拉｜马杜罗著拖鞋押抵纽约基地 落机竖拇指示威
即时国际
2小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
23小时前
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
影视圈
20小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙 一细节证双方关系破冰 曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
4小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
2026-01-03 11:00 HKT