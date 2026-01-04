石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散

石硖尾邨发生火警。今日（4日）早上8时01分，美如楼一单位起火冒出大量浓烟，当局接获多个报案，有居民需要协助疏散。消防员到场，出动一条喉及一队烟帽队灌救，其后至早上8时54分将火救熄。

现场消息称，人员在起火单位发现一具男性尸体，另外8人吸入浓烟或受伤，由救护车送往明爱医院及广华医院救治；超过270名居民疏散到楼下暂避。警方及消防正调查死者身份及火警原因。

相关新闻：石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼