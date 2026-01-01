Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照

突发
更新时间：16:19 2026-01-01 HKT
发布时间：16:19 2026-01-01 HKT

21岁内地青年除夕日（31日）偕同学来港到西贡破边洲行山，其间在悬崖位置拍照失足堕70米下海面，不幸伤重死亡。渔护署已在破边洲观景台及附近范围加建围障和设置警告牌，防止误闯悬崖乐极生悲，《星岛头条》记者今（1日）到场观察，元旦日假期，破边洲观景台人山人海，拍摄热点的悬崖观景台大排长龙，部分游人无视警告，在悬崖边摆出高危动作。

现场所见，破边洲漫山遍野皆是游人，渔护署已在悬崖位置加建围障和警告牌，警告牌列明：「悬崖危险，切勿前进」，数名渔护署人员更在破边洲观景台入口把守，禁止进入，无奈悬崖范围太大，渔护署人员鞭长莫及，不少游人无视警告，为求拍摄靓相，跨过红色围障，走进悬崖边拍照。

由于擅自跨过的人群太多，红色围障已歪歪斜斜，破烂不堪，部分人甚至当着渔护署人员面前，肆无忌惮跨过。而最佳拍摄位置的观景台则大排长龙，超过一百人排队。各人在悬崖边摆出各种姿态，有人双手张开，拥抱蓝天碧海；有人侧身遥望，一幅迎风傲立的酷样。

由于警方在万宜水库西霸限制车辆进入的东坝，有途人落车行入东坝，车辆等候约20分钟可以进入东坝，而东坝内好多旅游人士，公厕大排长龙，多名警员在场维持秩序，管控车辆出入。

渔护署表示，因应元旦假期期间，预计有较多游人前往郊野公园郊游，呼吁游人注意安全，并使用由渔护署管理和维修的正式山径，又指署方已在郊野公园的适当位置设置资讯牌和路径指示牌，并在郊野公园内较险要处附近竖立警告牌，提醒游人切勿前往，以免发生意外。

渔护署特别提醒公众，西贡破边洲观景台附近的悬崖经长年风化侵蚀，游人必须按路标指示，沿正式山径游览，切勿跨越围栏。渔护署已在破边洲观景台及附近范围加建围障和设置警告牌，以防止游人误闯危险位置。元旦假期期间，渔护署会加派人员于破边洲观景台及附近范围加强宣传行山安全资讯，以保障游人安全。

相关新闻：西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡

 

昨晨10时14分，来自广州的21岁姓黄男子，到西贡破边洲行山，其间行到悬崖位置拍照疑失足堕70米下海面，同行同学报警求助，送院抢救后证实不治。

据了解，黄与另外3名同学在破边洲行山，众人行到破边洲一个悬崖边的凉亭休息及拍照。其间黄男为靠近悬崖边捕捉风景拍照时，不慎失平衡坠落约70米高崖。

 

