上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款

上周四（18日）上环发生巨额劫案，两名经营虚拟货币及名牌手袋的日本公司职员，手持4个共载有10亿日圆（折算约5,000万港元）的行李箧，前往永乐街一间找换店兑换巨款，其间被3名劫匪持刀栏途截劫，抢走4个行李箧；匪徒登上接应七人车逃去。警员到场兜截，在上环港铁站D出口外拘捕一名43岁内地男子，并在附近发现涉案贼车。警方经连日调查，再拘捕15名涉嫌「串谋行劫」人士，包括案中主脑及当日落手的所有匪徒，惟巨额失款仍未起回。

被捕15人包括11男4女（年龄由20岁到69岁），全部为本地人，主要报称无业，亦有人任职地盘散工；部分人有黑社会背景。其中7名被捕人（6男1女）已被起诉，罪名为串谋行劫。至于案发当日被捕的持双程证内地男子，其行李箱装有外币，被搜出第一部毒药。警方称，该名被捕人与案件的关系仍有待调查，目前没证据显示他与劫案直接有关，已获准保释。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

港岛总区刑事部（行动）警司冼国明及总区重案组第一队总督察文智阳，于今早在记者会交代案件。警方指出，调查显示涉案的抢劫团伙经过精心策划及一定凶暴性，贼人在两名职员被劫前，已经在附近进行埋伏。当两名职员出现，贼人随即将私家车驶前，然后落车抢去行李箧，手法相当熟练及快捷；整个过程约在30秒内完成，之后乘坐贼车逃离现场。

警方续称，行劫的匪徒离开案发现场不久，即与另一架接应车辆会合，分别有另外两名贼人协助将相关行李箧移至车上。过程中贼人的合作性相当高，并于很短时间内已将相关行李箧「过车」，其后该两架贼车迅速逃离现场；可见整件案件中，匪徒有明确及仔细的分工，包括踩线、现场落手犯案，以及逃离现场等安排。

案发于本月18日早上约9许，两名经营虚拟货币及名牌手袋的日本公司职员，前往上环永乐街一间找换店兑换一笔大额日圆，市值10亿的日圆，折合约5,000万港元。当两人到永乐街33号对开时，突然一辆七人车驶至，3名匪徒落车，其中1人持有一把约20厘米长的牛肉刀。匪徒指吓两名职员，抢走4个装钱的旅行箧，然后登上贼车逃离现场。

受害人即时报案，并无受伤，案件交由港岛总区重案组接手调查。警方发现贼人离开现场时，在附近将4个旅行箧转移到另一部七人车，而另一批贼人于是将贼车弃置于附近的苏杭街。警方经连日调查，翻查大量闭路电视片段，已拘捕当日牵涉劫案的所有匪徒以及涉案的相关人士，至今共拘捕15名人士。

警方亦于案发现场附近起回第一辆涉案车辆，并在车内检获一把贼人用过的牛肉刀、一些用过的口罩及饮品。其后警方在新界区起回另一辆接应车辆，但车内并无相关证物。另外，针对于现场犯案并已被捕的匪徒，警方亦已检获相关证物，包括案发时匪徒所穿衣着。警方目前正积极调查涉款下落。

上环10亿日圆劫案当日情况：