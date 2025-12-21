Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔泊车纠纷｜停车场打烊通宵关闸 被困七人车「无电」一度阻出口

突发
更新时间：11:04 2025-12-21 HKT
发布时间：11:04 2025-12-21 HKT

湾仔庄士敦道181号一个非24小时营业的停车场，于今日（21日）凌晨「打烊」时段关闸，导致最少13名车主返回停车场时未能取回车辆离开，引发泊车纠纷，警方列作「投诉」处理。直至今早，停车场再度开闸营业，惟期间有七人车车主离开时声称车辆「无电」，停在出闸口造成阻塞，再次惊动警方到场调停。停车场管理公司最后同意向受影响车主，退回通宵至早上7时泊车费，事件才告平息。

相关新闻：湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理

现场所见，停车场入口设有告示牌，显示每小时收费为34元，下方列明营业时间为上午7时30分至凌晨12时30分，并标示「不设通宵服务」的提示字句。有受影响车主谢先生，通宵在车内逗留约8小时，至今晨停车场开闸营业，他急不及待驾车离开。惟最前排的七人车停在出闸口，车主声称「无电」，导致后面另外最少5部车辆也无法出闸。

谢先生不满表示，今早他曾向职员交涉但不果，对方表明：「廿几年都系咁（凌晨关闸），写到明㗎啦！」他直言自己早于今日凌晨12时30分前已返回停车场取车，但已见停车场落闸，怀疑有人提早关闸，认为停车场管理公司应就事件作出交代。

多名警员接报后到场处理，并协助停车场与车主进行协商。至早上约10时30分，有车主引述停车场职员，承认在事件中有「不足地方」，并愿意退回通宵至早上7时的泊车费。事件最终得到解决，一度「无电」停在出闸位的七人车驶离停车场，其他5辆车辆亦陆续驶走。

湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
