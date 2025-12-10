高级督察投考飞虎队时昏迷留医一周不治 周一鸣：非常悲痛 将向死因裁判官交报告

一名高级督察上周四（12月4日）中午在南丫岛对开海面，参与警队特别任务连（俗称「飞虎队」）「进阶遴选」测试，跳水后不适晕倒，被急送玛嘉烈医院开脑抢救，惜留医约一周后，于周三晚上证实不治。

玛嘉烈医院外有警员驻守。曾志恒摄

警务处处长周一呜在玛嘉烈医院召开记者会表示，该名高级督察是特别任务连（俗称「飞虎队」）遴选过程的其中一名考生，他在其中一个环节上失去知觉，随后被送往玛嘉烈医院治理，立即进行急救及脑部手术。延至周三晚上，在家人、朋友及同袍陪同下不幸离世。

周一呜指，对黄督察的离世感到非常悲痛，他代表警队，向黄督察的家人致以最深切慰问，警队将为他的家人提供一切可行协助及支援。

该名高级督察姓黄，31岁，在2016年加入警队，2021年升为高级督察，已经服务警队超过9年，现时为机动部队总部教官。他在12月4日参与飞虎队进阶遴选过程，当中一个测试项目包括跳水、潜水及游水。在中午约12时，黄督察跳落水之后便失去知觉，飞虎队医疗队即刻为其进行急救，他当时已经失去知觉，他被送上岸后，由救护车送往玛嘉烈医院。

起跳前，飞虎队人员确认黄督察配戴好所需的安全装备，包括头盔、潜水衣手套及运动鞋。黄督察按照事前的训示起跳，但他于落入水中之后，浮上水面，渐渐失去知觉。

周一呜称，飞虎队遴选过程为一个周年遴选过程，以循序渐进的模式，包括体能测试，之后有基本及进阶遴选。整个遴选过程前会先进行验身，过程中亦有保护装备，包括头盔、潜水衣及手套。在每个遴选过程都会问考生可否继续，飞虎队医疗队亦在现场。

周一呜形容黄督察年青有为、有毅力，是一名表现优越的同事，他与同事对同事离去感到痛心。案件将由港岛总区跟进，并提交死因报告，交由死因裁判官决定进行死因研讯。

保安局局长邓炳强对黄督察的离世表示深感难过，他说：「我向他的家人致以深切慰问。保安局和警务处会全力向他的家人提供所需支援，协助他们渡过这艰难时刻。」

公务员事务局局长杨何蓓茵亦发稿，向黄督察的家属致以最深切的慰问，称局方已经与警务处联络，将尽力协助黄督察的家人渡过这悲痛及艰难的时刻。