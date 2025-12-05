Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近7位数捐款

突发
更新时间：02:04 2025-12-05 HKT
发布时间：02:04 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五级大火夺走逾百条人命，死伤枕藉，其中一名罹难者为沙田第一城33座夜更保安邓达儿。消息传出后，屋苑居民深受触动，纷纷到大堂捐款箱表达心意，截至昨日，慰问金合共达6位数，已全数转交死者家属。

沙田第一城特业管理公司早前证实，邓达儿为屋苑33座的夜更保安，在宏福苑大火中不幸罹难，遗下妻子及仍在就学的女儿。消息一出，大批街坊前往33座大堂捐款，希望为其家属提供支援。

相关新闻：宏福苑五级火‧持续更新｜累计159 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁

由于捐款人流众多，原本设于33座的大堂捐款箱一度不足应付，管理处其后将捐款箱移至靠近41座的保安控制室，方便居民持续捐助。

Facebook「沙田第一城生活圈」群组引述管理公司昨日（4日）发出的公告指，于12月4日上午，在第一城委员会代表、管理处代表及大众安全警卫有限公司共同见证下，已正式点算慰问金，金额接近7位数，并已由大众安全警卫有限公司代为转交邓先生家属，「愿死者安息，生者坚强」。

