大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险

更新时间：04:24 2025-11-29 HKT
大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今造成128死79伤。其中一名刚抵港仅数天的菲律宾籍外佣Rhodora Alcaraz，在火警中展现惊人毅力与勇气——她在浓烟烈焰下紧抱仅3个月大的幼主，两人被困家中数小时，最终由消防救出。惟Rhodora情况危殆，现正留医深切治疗部。

来港仅数天 姐拍片呼吁同乡救妹

据报，Rhodora事发前数天才到港工作。火警发生时，屋内浓烟急速涌入，她与雇主一家及婴儿一同被困。期间，她一直没有松手，紧紧抱着幼主，用身体遮挡热力和烟雾，确保婴儿不受波及。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜前保安主管：火警钟长关 曾向管理公司反映无果

救援人员从火场发现时  仍保持紧抱婴儿姿势

消防到场后破门救人，众人成功获救。当救援人员从火场发现她时，她仍保持著紧抱着婴儿的姿势。其后她由救护车送往基督教联合医院，经初步治理后转送深切治疗部接受插管治疗，情况危殆。

3个月大的幼主情况稳定，已获妥善照顾。

由于Rhodora获救前，其身在菲律宾的姐姐在社交平台拍片指妹妹仍在火场，生死未卜，呼吁大家想办法拯救爱妹，事件因而引起外佣社群及市民关注。尤其Rhodora的英勇事迹广后，不少网民留言祝愿她早日康复，并感谢她在危难中挺身保护婴儿；亦有人呼吁雇主以后善待家事工人，珍惜她们，给予她们应有的尊重。

菲律宾方面表示，正关注事件，证实至少有一名女佣正在医院接受治疗，情况危殆（即Rhodora），另有一人失联。

印尼驻港总领事馆则确认，有两名印佣在火灾中不幸遇难，另有两名印佣受伤。

 

